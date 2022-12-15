利嘉閣按揭：香港銀行明年料再加息一次

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，在美國接連加息下，香港銀行加息壓力未減，12月初1個月拆息一度升破5厘水平，已大幅超越普遍銀行的H按封頂位(3.125%)，加上香港不論大中小型銀行皆以高息搶存的舉動，反映部分銀行資金成本壓力加大，而在11月下旬起已有四大銀行陸續宣布上調H按鎖息上限0.25厘，種種迹象顯示港銀再上調最優惠利率(P)屬預期之內，加幅0.25厘則亦符合市場預期，預期香港銀行明年首季或至少再加息一次，幅度為0.25厘。

現時大型銀行H按鎖息上限為P-2%，在銀行加P至5.625厘，連同12月初銀行再上調H按鎖息上限，現時二手物業的實際按息已升至3.625厘，以500萬港元貸款，年期30年計，每月供款會較9月初大型銀行實際息率仍為2.5厘時多3,047元(+15.42%)，全期利息開支多了逾109萬元(+51.92%)，亦較11月初加息後實際按息3.125厘時，每月供款多1,383.6元(+6.46%)。

黃預計，港銀明年初或會再加息一次0.25厘，建議新盤買家選用即供付款計劃，把握現時仍有部分銀行針對一手盤提供較低按息(實際按息2.875%至3.125%)，另一方面，若選用建期付款計劃，「上會」時如息口再上升，如薪金升幅追不上加息步伐，或要找擔保人才能通過銀行入息要求。