星之谷：大行牽頭加P　有利中小型銀行搶佔樓按市場份額

滙豐公布，周五(16日)起調整最優惠利率(P)0.25厘，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝稱，大型銀行一直於按息策略上具領導指標性作用，但隨着今年進入加息周期，銀行之間保持相同定價的按息政策或不復再，銀行間按息差距高達0.5厘，相信未來更多按揭客戶會流向息率較低之中小型銀行，有利中小型銀行搶佔市場份額。

他指出，年內各大銀行均已上調封頂息率，但上調幅度及調整時間各有不同。這次大型銀行再次上調最優惠利率，趨化銀行間按息差距進一步擴大。部分銀行會因應資金成本、自身營運及風險策略，將陸續跟隨加息步伐以確保利潤。另一方面，因為今年樓市吹淡風，拖累按市表現，中小型銀行更積極搶按揭客戶以達成按揭目標，並不會及時跟隨上調P。目前，銀行間按息差距高達至少0.5厘，預計明年第一季銀行間按息差距或會進一步擴大。

因此，置業人士申請按揭時需要貨比三家，選擇最低息和最高回贈的銀行。上車或轉按人士需要趁其他銀行未調整按息政策，盡早提交按揭申請表鎖定較平的息口。

大型銀行上調最優惠利率(P)0.25厘，由於H按已達封頂息多時，故無論H按還是P按的貸款人都受影響。自11月初上調P息及封頂息率之前比較，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比，每月還款額將增加約270元。假設業主買入一手樓，選用H按貸款400萬元，分30年還款，每月供款會增加約1,088元至17,684元，升幅達6.6%。