戴德梁行：明年住宅交投料回升3成　樓價或再跌5%

戴德梁行周四(15日)發表的香港房地產市場2022年回顧及2023展望報告指，2022年本港息口上調以及環球經濟不穩等因素影響，投資者和企業持審慎態度，房地產市場表現普遍淡靜，其中，住宅市場交投減慢，預計全年交易宗數將為10年以來低位，樓價跌幅估計達約12至13%，不過，明年交投量料可回升達30%，惟樓價續向下調整，按年變幅介乎不變至下調約5%。

該行表示，今年住宅市場成交明顯放緩，1月至11月平均每月成交宗數不足4,000宗，上半年成交氣氛主要受第五波疫情影響，而下半年，本港息口上升及股票市場動盪等因素，促使買家表現更爲審慎，一、二手住宅交投均持續放緩。預計2022年全年總成交量約45,400宗，2013年以來的低位。

樓價方面，政府數據顯示，整體樓價在今年首10個月共錄約10.5%的跌幅。根據

該行追蹤部分受歡迎屋苑的樓價數據，第四季各類市場的樓價跌幅擴大，當中細價上車盤沙田第一城呎價按季跌幅約18.1%最顯著，平均呎價約1.4萬元，返回2017年初水平。而中價樓鰂魚涌太古城則按季下調約14.4%至呎價約1.6萬元。至於南區豪宅貝沙灣亦按季錄得約6.4%跌幅，平均呎價約2.62萬元。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，展望2023年，本港住宅市場仍然受加息及環球經濟影響，左右買家入市意欲，同時相信部分業主因供樓壓力加大而擴闊其議價空間。預計明年上半年樓價仍會維持跌勢，但隨着市場預期息口有望於明年見頂，下半年樓價或將漸趨穩定，全年預計續調整，跌幅可達約5%。

至於今年一手樓成交減慢亦令發展商持貨量增加，估計明年將加快推盤，並會採取貼市開價的策略吸引買家。

大額非住宅物業投資市場方面，今年截至12月9日為止，暫錄約93宗大額成交，總成交金額較去年下跌約45%至546億港元。戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄預期，明年總成交金額有望從今年低位回升至達700億元左右水平。

甲級寫字樓租賃市場方面，今年香港甲級寫字樓淨吸納量受新落成項目預租面積帶動，繼2019年後首次重返正數，本年初截至11月中錄得17.62萬方呎正吸納量，比較2020年及2021年的負吸納量有明顯改善。不過，年內不少區域均有新供應落成，進一步推高第四季整體待租率至約16.8%，為2004年首季以來新高。而截至11月底數字，整體寫字樓租金從年初至今累跌約7%。

該行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝稱，大量新供應陸續推出市場，加上在低租金水平下，相信企業會繼續捉緊機會尋求優質寫字樓作升級搬遷之用，明年料有約189萬方呎新甲級寫字樓落成，預計明年底整體待租率或攀升至約18至19%，整體租金水平將下調約2至4%。

此外，回顧2022年零售商舖租金表現，過去一年疫情反覆，零售市場仍由本地消費活動支撐，傳統遊客區如銅鑼灣和尖沙咀的街舖租金跌幅較明顯，分別按年下調約8%和5.4%，

其他區份則微跌約2至3%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威認為，雖然租金在疫情後持續調整，但近日內地放寬疫情防控措施，為市場憧憬中港通關帶來曙光，部分早前撤出核心地段或減少分店的品牌，近期開始重新部署招募相關零售人手，開始為通關復常做好準備。預期2023年街舖和餐飲租金有望在今年的低位維持或回升約5%。