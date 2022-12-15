油價跌近1%　道期跌200點

美匯指數報104.01；港匯見7.7747；離岸人民幣(CNH)報6.9731；美元兌日圓報136.13；歐元處1.0639；英鎊報1.2365。金價報1,780.63美元。油價跌近1%，布油報81.85美元，紐油處76.43美元。比特幣報17,673美元。道指期貨跌逾200點。

●梁鳳儀傳接替歐達禮出任證監會行政總裁

●新股專輯：3新股掛牌 一隻潛水4成收市...

●香港銀行加P：

-滙豐上調最優惠利率0.25厘 至5.625厘

-渣打銀行下周一起 上調最優惠貸款利率0.25厘

-中銀香港上調港元最優惠利率0.25厘 下周一起生效

-星之谷：大行牽頭加P 有利中小型銀行搶佔樓按市場份額

-利嘉閣按揭：香港銀行明年料再加息一次

-中原按揭：港P料只加0.25厘 每月供款增逾3%

-經絡：拆息高企 料港銀將上調最優惠利率

-畢馬威：預見2023年前 港利率將保持高水平

●大華銀行：港經濟今年恐縮3.1% 美明年或輕微衰退

●地產界評本地樓市：

-長實郭子威：加息周期料持續 樓價明年波幅一成

-中原陳永傑：港府倘減辣 樓價料明春見底 2023年反彈15%

-美聯布少明：港樓價短期續跌 全年恐挫15%

●美國加息：

-余偉文：市民要對銀行儲貸利率上升有心理準備

-中銀：聯儲局下次或加息0.25厘 歐央行料將加半厘

-阿克曼：美經通脹難長企2% 聯儲局或改目標

-「新債王」岡拉克：聯儲局不應再加息 免通脹過度下跌

●傳美國擬將部分中資企業剔出貿易「黑名單」

●中國經濟：

-內地11月社會消費品零售總額按年跌5.9% 遜預期

-內地70大中城市11月二手樓價下滑 廣州月跌0.6%最傷