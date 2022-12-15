油價跌近1% 道期跌200點
2022年12月15日 16:15
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美匯指數報104.01；港匯見7.7747；離岸人民幣(CNH)報6.9731；美元兌日圓報136.13；歐元處1.0639；英鎊報1.2365。金價報1,780.63美元。油價跌近1%，布油報81.85美元，紐油處76.43美元。比特幣報17,673美元。道指期貨跌逾200點。
●港股尾市跌幅擴大，恒生指數收報19,368點，跌304點或1.55%。https://bit.ly/3UUANql
●梁鳳儀傳接替歐達禮出任證監會行政總裁
●新股專輯：3新股掛牌 一隻潛水4成收市...
●內地A股個別發展，其中滬綜指全日收跌7點或0.25%，報3,168點。板塊方面，煤炭股領跌1.6%，水泥股跌1.1%，金融股跌近1%。https://bit.ly/3YnShOK
●香港銀行加P：
-滙豐上調最優惠利率0.25厘 至5.625厘
-渣打銀行下周一起 上調最優惠貸款利率0.25厘
-中銀香港上調港元最優惠利率0.25厘 下周一起生效
-星之谷：大行牽頭加P 有利中小型銀行搶佔樓按市場份額
-利嘉閣按揭：香港銀行明年料再加息一次
-中原按揭：港P料只加0.25厘 每月供款增逾3%
-經絡：拆息高企 料港銀將上調最優惠利率
-畢馬威：預見2023年前 港利率將保持高水平
●大華銀行：港經濟今年恐縮3.1% 美明年或輕微衰退
●地產界評本地樓市：
-長實郭子威：加息周期料持續 樓價明年波幅一成
-中原陳永傑：港府倘減辣 樓價料明春見底 2023年反彈15%
-美聯布少明：港樓價短期續跌 全年恐挫15%
●美國加息：
-余偉文：市民要對銀行儲貸利率上升有心理準備
-中銀：聯儲局下次或加息0.25厘 歐央行料將加半厘
-阿克曼：美經通脹難長企2% 聯儲局或改目標
-「新債王」岡拉克：聯儲局不應再加息 免通脹過度下跌
●傳美國擬將部分中資企業剔出貿易「黑名單」
●中國經濟：
-內地11月社會消費品零售總額按年跌5.9% 遜預期
-內地70大中城市11月二手樓價下滑 廣州月跌0.6%最傷