油價跌近1%　道期跌200點

2022年12月15日 16:15
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    美匯指數報104.01；港匯見7.7747；離岸人民幣(CNH)報6.9731；美元兌日圓報136.13；歐元處1.0639；英鎊報1.2365。金價報1,780.63美元。油價跌近1%，布油報81.85美元，紐油處76.43美元。比特幣報17,673美元。道指期貨跌逾200點。
    ●港股尾市跌幅擴大，恒生指數收報19,368點，跌304點或1.55%。https://bit.ly/3UUANql
    ●梁鳳儀傳接替歐達禮出任證監會行政總裁
    ●新股專輯：3新股掛牌　一隻潛水4成收市...
    ●內地A股個別發展，其中滬綜指全日收跌7點或0.25%，報3,168點。板塊方面，煤炭股領跌1.6%，水泥股跌1.1%，金融股跌近1%。https://bit.ly/3YnShOK
    ●香港銀行加P：
    -滙豐上調最優惠利率0.25厘　至5.625厘
    -渣打銀行下周一起　上調最優惠貸款利率0.25厘
    -中銀香港上調港元最優惠利率0.25厘　下周一起生效
    -星之谷：大行牽頭加P　有利中小型銀行搶佔樓按市場份額
    -利嘉閣按揭：香港銀行明年料再加息一次
    -中原按揭：港P料只加0.25厘　每月供款增逾3%
    -經絡：拆息高企　料港銀將上調最優惠利率
    -畢馬威：預見2023年前　港利率將保持高水平
    ●大華銀行：港經濟今年恐縮3.1%　美明年或輕微衰退
    ●地產界評本地樓市：
    -長實郭子威：加息周期料持續　樓價明年波幅一成
    -中原陳永傑：港府倘減辣　樓價料明春見底　2023年反彈15%
    -美聯布少明：港樓價短期續跌　全年恐挫15%
    ●美國加息：
    -余偉文：市民要對銀行儲貸利率上升有心理準備
    -中銀：聯儲局下次或加息0.25厘　歐央行料將加半厘
    -阿克曼：美經通脹難長企2%　聯儲局或改目標
    -「新債王」岡拉克：聯儲局不應再加息　免通脹過度下跌
    ●傳美國擬將部分中資企業剔出貿易「黑名單」
    ●中國經濟：
    -內地11月社會消費品零售總額按年跌5.9%　遜預期
    -內地70大中城市11月二手樓價下滑　廣州月跌0.6%最傷