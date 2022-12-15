貿發局估港出口明年彈5%

內地與本港陸路跨境貨運限制在近日放寬，香港貿發局預期明年香港出口增長有5%，料扭轉今年負增長6%的頹勢。貿發局研究總監范婉兒表示，今年跨境貿易往來受防疫限制影響，隨着疫情緩和及防控措施鬆綁、跨境貨運走向復常，出口有望反彈。有關政策公布後，執行暢順與否仍有待觀察，基本情景預測農曆新年後，在跨境貨運人手配合下，明年二月或三月中港之間的跨境陸路貨運可望回到疫前水平，謂出口全年升5%預測不算很保守。

今年首10個月，香港總出口按年減少4.4%，主要是疫情期間中港之間的跨境陸路貨運受阻。為應對陸運受阻問題，許多出口商改用其他運輸方式，尤其是轉以內河運送跨境貨物，相關貨物貿易總額上升71.3%，但也遠不足以彌補跨境陸路運輸能力大減所致的損失。如是者，今年首10個月，香港對內地的出口按年下跌8.8%，而從內地的進口也下跌 11.3%。不過，同期香港對東盟的出口比上年同期分成12.6%，對台灣和南韓出口分別上升15%和13.5%。

今年第四季香港貿發局出口指數按季下跌3.1 點至 29.7，反映全球需求放缓下，不明朗因素增加，影響香港出口商情緒。不過，范直言，指數無大參考作用，因為調查進行之時，市況較差，當時大家關注的防疫政策等問題，現時已變得明朗化，相信第二季數據有明顯改善。

該出口指數調查於11月中旬進行，訪問了逾500 名來自六大主要出口行業的貿易商，包括服裝、電子、珠寶、機械、鐘錶及玩具，旨在了解他們對短期出口前景的信心，以 50為盛衰分界線。

調查顯示，與上季相比，更多港商反映買家壓價或減少訂貨量。大部份受訪者亦預期明年銷售總額將下跌或僅持平。范解釋，地緣政治局勢仍然非常緊張，全球滞漲風險升溫亦打擊了消費情緒及企業信心；企業以往最為擔心疫情發展，但發達國家陷入衰退的風險，已變成企業最大挑戰。而出口商明年將採取三大策略應對挑戰，包括開發新產品、穩定現金流以及削減成本等。