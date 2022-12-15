【產經直播】美國聯儲局放鷹　港股即轉冷？

美國聯儲局加息50點子塵埃落定，但主席鮑威爾再次放鷹，料將進一步加息，並上調本輪加息周期利率頂峰至5.1厘，拖累隔晚美股下跌，加上內地上月工業零售固投數據均遜預期，港股周四(15日)反覆下跌，一度急跌439點，最終收報19,368點，跌304點，成交不足千億元；聯儲局瞬間粉碎市場明年減息憧憬，港股兩萬關未必咁易達到？好、淡友有咩應對策略？

晶片大戰再升溫，日前有傳美國擬將包括長江存儲在內逾30間中國企業，加入貿易黑名單，這些公司將無法向美國供應商採購特定半導體產品及技術。另一邊有傳內地1萬億半導體產業支持計劃即將落地，包括補貼和抵稅等措施，半導體板塊今日(15日)逆市向上，值唔值得追貨？

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