【產經直播】美國聯儲局放鷹 港股即轉冷？
2022年12月15日 16:44
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美國聯儲局加息50點子塵埃落定，但主席鮑威爾再次放鷹，料將進一步加息，並上調本輪加息周期利率頂峰至5.1厘，拖累隔晚美股下跌，加上內地上月工業零售固投數據均遜預期，港股周四(15日)反覆下跌，一度急跌439點，最終收報19,368點，跌304點，成交不足千億元；聯儲局瞬間粉碎市場明年減息憧憬，港股兩萬關未必咁易達到？好、淡友有咩應對策略？
內地發布「擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)」，建設更強大國內市場，當中提到全面促進消費，加快消費提質升級，擴大文化及旅遊消費，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅遊，推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變，推進汽車電動化、網聯化及智能化。消息對邊啲板塊有利？相關板塊中，攜程(09961)上季轉虧為盈，股價逆市升逾3%，仲有冇力再上？
另外，綱要又提及，加強房地產市場預期引導，堅持「房住不炒」，加上內地11月70大中城市房價按年跌1.6%，內房物管股繼續受壓，旭輝永升(01995)遭控股股東配股，以配售價每股4.85元出售手中持有的9,000萬股，拖累股價急跌近一成，內房物管股仍然要敬而遠之？
晶片大戰再升溫，日前有傳美國擬將包括長江存儲在內逾30間中國企業，加入貿易黑名單，這些公司將無法向美國供應商採購特定半導體產品及技術。另一邊有傳內地1萬億半導體產業支持計劃即將落地，包括補貼和抵稅等措施，半導體板塊今日(15日)逆市向上，值唔值得追貨？
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