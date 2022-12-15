【一文睇晒】聯儲加息後　三大發鈔行跟隨加P息0.25厘

●滙豐銀行

滙豐銀行宣布，由周五(16日)起，上調港元最優惠利率(P)0.25厘，由年利率5.375厘，調高至5.625厘；該行對上一次於上月4日調整P息，當時加息0.25厘。

同時，滙豐亦給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高0.25厘；全面理財總值達100萬港元及以上的額外利率維持在0.001厘。

●渣打香港

渣打銀行(香港)宣布，下周一(19日)起，上調港元最優惠貸款利率0.25厘，由年息5.625厘，調升至年息5.875厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.375厘上調至年息0.625厘。

●中銀香港

中國銀行(香港)宣布，下周一(19日)起，該行之港元最優惠利率由年利率5.375厘，調升至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.375厘調整至0.625厘。

另外，該行低於5,000元活期息率維持0厘。

●恒生銀行

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在綜合考慮不同市場因素，包括宏觀經濟狀況、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘後，決定上調最優惠利率。

該行同時上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.375厘上調至0.625厘。