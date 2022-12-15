科技園公司帶領17家夥伴企業　參與建造創新博覽會

科技園公司作為創博會2022的支持機構，帶領17間夥伴企業，展現推動創新及可持續發展建造業的願景。

【營業資訊】香港科技園公司(科技園公司)於周三(14日)帶領17間初創企業參與建造創新博覽會2022(創博會2022)，加上最近推出的建築科技創新加速器計劃「ConTech Accelerator 2022」，反映科技園公司致力支持具潛力的建築科技(ConTech)初創企業成長，以及對創新及可持續發展建造業的願景。

創博會由發展局、國家住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心及香港建造業議會主辦，致力推廣香港建造業的可持續發展。科技園公司為支持機構，其建築科技展館展出園區公司跨領域的先進技術，涵蓋人工智能及機械人技術、物聯網(IoT)、增強實景(AR)、建築資訊模型(BIM)，以及可應用於建築科技的新物料，印證創新科技如何提升建造業的生產力、可持續發展及工作安全。

科技園公司最新推出的「ConTech Accelerator 2022」，是香港首個建築科技創新加速器計劃，結合科技園公司豐富的初創培育經驗以及香港建造業議會深厚的行業知識，為準備推出市場的建築科技解決方案提供測試平台，支持建造業試驗和應用創新方案，並探索最佳的運作模式。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「香港建造業一向在品質、速度和工作安全方面處於世界前列，要保持全球領先地位，建造業必須着眼於未來發展，以創新科技和可持續發展提升競爭優勢。因此，科技園公司希望激發創新思維，研究最佳的運作模式，推動建築科技的應用和成果，引領香港建造業在現代社會中蓬勃發展。」

在科技園公司與香港建造業議會合作推出的建築科技創新加速器計劃中，已從20間本地建造業公司中蒐集超過300個業界痛點，並根據收集到的數據整合成73個具體問題，希望通過建築科技找到創新解決方案。此項計劃至今收到超過200份申請，超過100場業務配對會議將於2023年2月前進行，展示行業對建築科技的巨大需求和興趣。