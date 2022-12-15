滙豐投資管理：美明年通脹仍高企　利率維持5厘水平

滙豐投資管理發表2023年投資展望，指經歷完過去一年的通脹飆升、利率向上及股要市場回落的情況，明年的經濟環境將與10年前截然不同。該行預期，美國通脹壓力將逐步缓解，但通脹率仍高企，聯邦基金利率亦將維持於略高5厘的水平。

同時，在緊縮的金融環境下，滙豐投資管理預計美國將在2023年經濟衰退，上半年企業利潤下跌，下半年GDP將步入衰退。

滙豐投資管理環球首席策咯師Joseph Little表示，將對美國國債收益率的短期部分保持樂觀，偏好歐洲和亞洲信貸，並聚焦於高質素的板塊。就股票而言，在宏觀趨勢較為穩健和中國內地放寬政策的背景下，亞洲市場更具吸引力，而相對於拉丁美洲和印度市場，該行更看好北亞市場。

他指，雖然亞洲難免被全球經濟放緩波及，但亞洲的增長前景相對明朗。區內通脹溫和，使各國央行能夠重新集中注意力於支援增長，某程度上有利於亞洲債券發行商。滙豐投資管理預計，未來一年高收益債券的發行商將有明顯改善，尤其對亞洲投資級別債券有信心，因為這些債券基本因素穩健而且存續期短，穩定性相對較高。

滙豐投資管理亞太區固定收益總監林安妮則表示，隨着債券收益率大幅上升，固定收益再次成為吸引的投資選擇。亞洲固定收益是為明年投資的首選之一，並預環球與亞洲債券的息差將在來年收窄。

滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱表示，最近內地政策轉向明顯表現出明年將重新開放的迹象，並有助於重振消費者信心，緩解供應鏈瓶頸，並在明年促進特別是在消費和服務業方面的經濟活動。

沈昱指，當市場因負面的宏觀數據而出現調整時，則是留意並投資於增長股的好時機，尤其看好內地可受惠於重新開放的行業，例如航空公司、酒店、餐館、旅行社，以及那些長期增長的高端製造行業和減碳行業。