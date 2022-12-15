俊盟國際期待「數碼港元」實行 可技術支援銀行
2022年12月15日 17:41
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電子支付終端方案供應商俊盟國際主席兼行政總裁勞俊傑。
疫情影響企業擴展版圖，電子支付終端方案供應商俊盟國際(08062)主席兼行政總裁勞俊傑表示，疫情期間曾向東歐、非洲及埃及等地洽談合作，惟最終因疫情因素而擱置，近期正在外蒙古探索發展潛力，惟仍在非常初步階段。
俊盟業務主要是香港和澳門兩地，一直在尋找海外拓展潛力，惟最終都出現外部阻礙。他指，上述市場由於電子支付仍未普及，故發展潛力龐大，公司可在軟件和硬件上提供一條龍服務。
對於政府計劃推出「數碼港元」，他感到十分期待，認為能促進香港數碼支付發展，預計實際實行將交由本港大型銀行主導，俊盟有機會在背後提供技術支援。
他又指，中期業績表現良好，故宣布派發中期息1仙，以回饋股東，問及年底會否繼續派息，他笑言，「直至年㡳將繼續努力，若業績繼續做好，希望可以做到(派末期息)。」
俊盟目前在創業板(GEM)上市，勞指，公司曾有意轉至主板，惟監管要求近年變化較多而暫時擱置。至於會否考慮將俊盟關聯公司EFT Payments(Asia)合併入俊盟，勞稱同樣未有打算，即使EFT Payments(Asia)未來有意上市，亦將以獨立形式分開上市。