俊盟國際期待「數碼港元」實行　可技術支援銀行

俊盟業務主要是香港和澳門兩地，一直在尋找海外拓展潛力，惟最終都出現外部阻礙。他指，上述市場由於電子支付仍未普及，故發展潛力龐大，公司可在軟件和硬件上提供一條龍服務。

對於政府計劃推出「數碼港元」，他感到十分期待，認為能促進香港數碼支付發展，預計實際實行將交由本港大型銀行主導，俊盟有機會在背後提供技術支援。

他又指，中期業績表現良好，故宣布派發中期息1仙，以回饋股東，問及年底會否繼續派息，他笑言，「直至年㡳將繼續努力，若業績繼續做好，希望可以做到(派末期息)。」

俊盟目前在創業板(GEM)上市，勞指，公司曾有意轉至主板，惟監管要求近年變化較多而暫時擱置。至於會否考慮將俊盟關聯公司EFT Payments(Asia)合併入俊盟，勞稱同樣未有打算，即使EFT Payments(Asia)未來有意上市，亦將以獨立形式分開上市。