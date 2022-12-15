市建局西營盤項目呎價不足1萬批出　較8月同區用地低27%

上述皇后大道西/賢居里項目早前收到7份標書，項目佔地約16,864方呎，項目將整理範圍內的土地用途和布局，重新規劃公眾休憩用地，現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地，將會作原地重置及融入在未來的發展項目內。項目早前估價約14.6億至17億元，每方呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。

資料顯示，市建局批出的對上一個同區地盤為西營盤崇慶里/桂香街發展項目，該項目於8月以12.4億元批出，樓面呎價約13,085元。相比之下，是次售出的皇后大道西/賢居里重建項目，相隔短短約4個月每方呎賣平逾3,500元。

就中標與市區重建局合作發展位於西營盤皇后大道西賢居里項目，長江實業執行董事吳佳慶表示，對今次中標市區重建局項目感到欣悅。該項目位於皇后大道西/賢居里，是罕見的港島中西區優質地皮，加上附近型格小店及潮流餐飲食肆林立，港鐵站亦信步可達，預料落成後將廣受年輕上班族及專業人士歡迎。