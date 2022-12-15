安永：香港今年集資額料按年跌68%　明年將回升

新股市場今年較淡靜，會計師行安永預期，今年本港共有76宗新股上市，集資額達1,076億港元，按年分別減少21%及68%，不過已留意到新股活動於下半年回暖，上市宗數及集資額分別佔全年74%及84%。該行亞太區上市服務主管蔡偉榮相信，隨環球加息步伐放慢、內地疫情改善、防疫措施鬆綁等，新股復甦可延續至明年，不計算巨無霸新股(Mega-IPO)，保守估計2023年全年集資額可達2,000億元。

該行會計師事務所審計服務合夥人賴耘峯預期，明年港股市場估值修復機會加大，同時不少受疫情及市場波動延遲上市計劃的企業，亦巾急切集資發展的需要，將有利於新股活動推進。

蔡氏指出，「特專科技」上市章節有望明年第二季落實，有助吸引更多企業來港上市，特別是內地的企業。由於這類公司投入成本高，但在內地A股市場等待時間長，香港能作出分流作用，但制度推出初期，市場需要時間觀望，相信2024年可有爆炸式增長。

不過，他認為，即使有關企業未有盈利或收入，風險或較高，但不少公司的發展潛力巨大，若能在港上市，相信能吸引更多機構或資金來港投資，進一步帶動香港資本市場發展。現時建議已商業化的公司，市值須達80億元的門檻過高，合符資格的公司有限，若能與現行尚未有盈利或收入的生物科技(即18A章上市規則)的至少15億元市值要求睇齊，將有更多特專科技公司來港。