加息削業主信心！劈價蝕賣增　將軍澳半新樓4年帳貶11%

再有大型銀行調高最優惠利率，進一步削弱樓市信心，周四本港二手市場即錄多宗減價及蝕讓成交。其中，將軍澳日出康城晉海II三房戶累減280萬元售出，原業主持貨接近4年帳面損失逾110萬元。亦有業主即時調低叫價，馬灣珀麗灣兩房放盤即日降價30萬元，以690萬元放售。

加息周期持續，部分業主信心受到動搖。中原伍錦基表示，加息首天將軍澳即錄蝕讓買賣，上述晉海II第5A座低層B室，實用面積約631方呎，最初放盤叫價約1,100萬元，累減多達約25.5%，周四以820萬元售出，呎價約12,995元。原業主於2018年初以約930.15萬元入市，至今貶值約11.8%。

鄰近地區的藍田大型屋苑滙景花園周四亦有業主損手沽貨，市場消息指出，屋苑9座中層H室，實用面積約720方呎，成交價約935萬元，呎價約12,986元。資料顯示，單位2019年3月購入價約1,000萬元，至今不足4年貶值約65萬元或6.5%。

也有仍未沽貨的業主即時下調叫價，香港置業熊建明稱，上述珀麗灣7座低層C室，實用面積約583方呎，原開價約720萬元放售，叫價於昨日調減約4.2%，最新每方呎叫價約11,835元。屋苑本月市況膠着，暫只錄約兩宗成交。

世紀21家天下黎振傑指出，奧運站帝柏海灣5座低層G室，實用面積約469方呎，原叫價約980萬元，最新已調低至約960萬元，減價約20萬元或約2%。資料顯示，對下一層的同室戶於2019年以980萬元售出，反映最新放盤價較3年前同類型成交更低。

加息後居屋未補價第二市場亦有變化，將軍澳居屋富康花園錄減價成交。世紀21將軍澳魏仕良稱，該盤7座高層D室三房戶，3月以680萬元放售，近日已下調至530萬元，最終進一步減至456.8萬元，獲白居二買家承接，呎價約7,716元。

利嘉閣談睿康表示，天水圍居屋天盛苑有業主在加息後願意落價，屋苑低層兩房戶，實用面積約539方呎，叫價調減20萬元，現時放售價約430萬元。

事實上，部分業主對加息早有心理準備，近日已先行低價出貨，九龍灣德福花園更錄逾兩年來首宗低於500萬元成交。美聯徐廣森表示，屋苑N座極低層單位，實用面積約476方呎，兩房間隔，僅以約474萬元售出，呎價只約9,958元。據悉，原業主2015年1月持貨至今帳面只獲利約4萬元，扣除使費料損手離場。