證監會暫時吊銷鍾桐琇牌照　為期7個月

香港證監會暫時吊銷華富嘉洛證券的前持牌代表鍾桐琇的牌照，為期7個月，由2022年12月15日起至2023年7月14日止，並對鍾處以罰款6萬元。

證監會經調查後採取上述紀律行動。調查發現，在2017年8月1日至11日，鍾桐琇在執行一名客戶就某上市公司(下稱公司A)的股份發出的取消前有效買盤期間，亦同時替自己就相同股份進行買賣。

儘管鍾桐琇曾向客戶透露他在執行該取消前有效盤時自己亦可能會買賣公司A的股份，但他曾10次在低於該取消前有效盤的價格上限的價格替自己買入公司A股份，並在不久之後，按該取消前有效盤的價格上限或附近的價格替自己在市場上發出相同股份的賣盤，亦幾乎在同一時間發出執行該取消前有效盤的買盤，導致鍾與客戶之間出現了多宗對盤交易。鍾氏從該等交易中賺取了約6萬元的利潤。

證監會認為，鍾桐琇的行為令他作為持牌人的適當人選資格受到質疑，原因是他沒有採取合理步驟，避免他與客戶之間的利益衝突，或確保客戶得到公平的對待；亦無遵守華富嘉洛的員工交易政策，以及維護客戶的最佳利益及確保市場廉潔穩健；及未有按所能取得的最佳價格執行該取消前有效盤，以及較他本身的買賣盤優先執行該取消前有效盤。

證監會在決定採取上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括鍾桐琇過往並無遭受紀律處分的紀錄。