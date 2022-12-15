映灣園兩房跌穿600萬　原業主3年蝕12%沽

大型指標屋苑再有業主損手出貨，東涌映灣園兩房戶新近以約593.8萬元易手，原業主持貨3年多辣招鬆綁沽售，帳面蝕讓約80.2萬元或近12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東駿苑A座高層7室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價310萬元，累減60萬元，減幅近20%，獲綠表客以250萬元未補價第二市場價承接，呎價約5,774元，售價再穿近期低位。

●中原盧文頌透露，西半山康和大廈中層B室，實用面積約480方呎，兩房間隔，望樓景，以約610萬元易手，實用呎價約12,708元。原業主於1991年5月以約116.5萬元購入，單位屬遺產物業，持貨31年，帳面獲利約493.5萬元，單位升值4.2倍。

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九龍區

●美聯易秉中表示，黃埔花園12期5座低層E室，實用面積約729方呎，三房連套房間隔，最初開價980萬元，累減85萬或近9%，以895萬元易手，呎價約12,277元。原業主於1993年6月以367.5萬元購入單位，持貨超過29年，帳面獲利527.5萬元，升值超過1.4倍。

●美聯潘鎮煒表示，長沙灣昇悅居6座中層H室，實用面積約460方呎，兩房間隔，議價後以約702萬元成交，實用呎價約15,261元。原業主於2002年4月以約186.7萬元購入，轉手帳面獲利約515.3萬元，升值近2.8倍。

●香港置業方文偉表示，大角咀港灣豪庭1座中層E室，實用面積約344方呎，兩房間隔，享海景，開價約680萬元放盤，經議價後以約635萬元易手，實用呎價約18,459元。原業主於2011年2月以約328萬元購入，轉手帳面獲利約307萬元，升值近1倍。

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新界區

●中原朱偉雄表示，東涌映灣園2座中高層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，新近以約593.8萬元易手，呎價約11,419元。原業主於2019年8月以約674萬元購入，轉手帳面蝕讓約80.2萬元或近12%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城14座中層B室，實用面積約819方呎，三房連套房間隔，開價1,180 萬元，放盤3個月累減180萬元，減幅15.3%，以1,000萬元成交，呎價約12,210元。原業主於2019年1月以985萬元購入上址，持貨近4年帳面獲利僅15萬元離場，單位只升值約1.5%，扣除使費料損手離場。

●中原歐偉基表示，沙田玖瓏山日瓏閣2座中層E室，實用面積約977方呎，三房連套房間隔，開價約1,500萬元放售，議價後連車位以約1,390萬元獲承接，呎價約14,227元。原業主於2014年以約1,199萬元購入，其後再以約281萬元購入車位，轉手帳面蝕讓約90萬元離場。

●中原徐可志表示，馬鞍山新港城M座中層1室銀主盤，實用面積約618方呎，三房連套房間隔，開價約780萬元，最終以705萬元易手，呎價約11,408元，屬同類型單位近年新低價。單位2018年購入價約923萬元，至今貶值約218萬元或約23.6%。

●中原黃偉杰指，馬鞍山海典居5座高層複式戶，單位實用面積約1,955平方呎，向西北，享開揚海景，原屬四房連雙套房，改三房雙套房連工人套房間隔，開價約2,980萬元放盤，議價後以約2,638萬元易手，實用平均呎價約13,494元。原業主於2006年以約1,480萬元購入，帳面獲利約1,158萬元，升值約78%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸6座低層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，早前叫價約650萬元放售，最終以約668萬元獲承接，實用呎價約13,830元。原業主於2012以約353萬元購入，轉面獲利約315萬元，單位升值約89%。

●中原余俊文表示，荃灣翠濤閣3座中層B室，實用面積約477方呎，兩房改一房間隔，最新以約445萬元易手，實用呎價約9,329元。原業主於2006年7月以約145萬元入市，轉手帳面獲利約300萬元，單位期內升值2.1倍。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島3座高層E室，實用面積約678方呎，三房連套間隔，以約1,013.8萬元成交，呎價約14,953元，低市價約3%。原業主於2006年以338萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約675.8萬元，升值近兩倍。

●美聯梁浩文表示，屯門海典軒1座中層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，原以約638萬元放售，最終減價20萬元，獲區內租客以約618萬元承接，實用呎價約13,523元。原業主於2016年以約415萬元購入，帳面獲利約203萬元，單位升值約49%。

●中原關偉豪表示，將軍澳安寧花園2座高層E室，實用面積約583方呎，三房一廁間隔，座向西南方，外望單車公園景，於自由市場僅以約550萬元成交，實用呎價9,433元。原業主於2008年3月以約205萬元購入，轉手帳面獲利約345萬元，升值近1.7倍。