新盤UPDATES：元朗一手樓增現金回贈促銷

加息的陰霾持續下，新盤市場觀望氣氛持續，不利全新盤銷售，發展商遂推售現樓餘貨為主。其中，元朗項目透過增加現金回贈促銷。

●元朗Grand YOHO第二期為10伙單位增設回贈

資料顯示，上述新設回贈的10伙單位，實用面積介乎524至634方呎，屬兩房及三房間隔，按最高20%折扣計(未計回贈)，折實價由923.76萬至1,157.84萬元，折實呎價由17,324元起。當中，5座28樓G室，為實用面積539方呎的兩房戶，折實價1,027.12萬元，另享有5.5%的現金回贈。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期半月沽13伙

●啟德MONACO三房連家具賣提價5%

會德豐地產旗下接近現樓的啟德MONACO，周四(15日)上載更新價單，將1伙三房戶的定價上調5.4%至2,286.4萬元。該單位為2A座25樓B室，實用面積678方呎，提供15.5%折扣計，最高折實價約1,932萬元，並將連同家具發售。

●屯門帝御‧星濤三房終止交易

恒基物業代理負責銷售、近月入伙的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，1座12樓02室，為實用面積817方呎，採三房連工作間間隔，原本於去年1月以1,295.65萬元沽出，當時呎價約15,859元，買家選用建築期優惠按揭計劃入市，交易已於周三(14日)終止。

●沙田柏傲莊III累錄386宗終止交易

●中原向KOKO HILLS新買家送家電禮券

新盤夥拍代理推出優惠吸客。中原地產周四(15日)公布，向會德豐地產發展的藍田港鐵站KOKO HILLS買家提供全新置業禮遇。中原李玉祥表示，由即日起至2023年1月7日，凡經該行購入上述項目指定單位的首5名買家，即可獲贈價值約2萬元的家電禮券，優惠先到先得，送完即止。他指，KOKO HILLS近日收樓入伙，不少購入項目的買家收樓後都滿意單位質素，由於該盤已屆現樓，買家可享即買即住優勢。