新盤UPDATES：元朗一手樓增現金回贈促銷
2022年12月15日 22:00
東網電視更多新聞短片
加息的陰霾持續下，新盤市場觀望氣氛持續，不利全新盤銷售，發展商遂推售現樓餘貨為主。其中，元朗項目透過增加現金回贈促銷。
●元朗Grand YOHO第二期為10伙單位增設回贈
新鴻基地產(00016)旗下有5年樓齡的元朗Grand YOHO第二期，昨日沽出13伙後，周四(15日)上載修改價單，最新增添10個指定單位可享特別現金回贈，回贈金額介乎樓價2%至5.5%。
資料顯示，上述新設回贈的10伙單位，實用面積介乎524至634方呎，屬兩房及三房間隔，按最高20%折扣計(未計回贈)，折實價由923.76萬至1,157.84萬元，折實呎價由17,324元起。當中，5座28樓G室，為實用面積539方呎的兩房戶，折實價1,027.12萬元，另享有5.5%的現金回贈。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期半月沽13伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新沽出E座 16樓15室，實用面積317方呎，採一房連衣帽間間隔，以450.48萬元成交，呎價約14,211元。資料顯示，該盤本月累計已沽出13伙，吸金5,808.99萬元。
●啟德MONACO三房連家具賣提價5%
會德豐地產旗下接近現樓的啟德MONACO，周四(15日)上載更新價單，將1伙三房戶的定價上調5.4%至2,286.4萬元。該單位為2A座25樓B室，實用面積678方呎，提供15.5%折扣計，最高折實價約1,932萬元，並將連同家具發售。
●屯門帝御‧星濤三房終止交易
恒基物業代理負責銷售、近月入伙的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，1座12樓02室，為實用面積817方呎，採三房連工作間間隔，原本於去年1月以1,295.65萬元沽出，當時呎價約15,859元，買家選用建築期優惠按揭計劃入市，交易已於周三(14日)終止。
●沙田柏傲莊III累錄386宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，已累計錄得386宗終止買賣個案，佔成交量846宗約46%，而涉及總成交金額逾59億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加6宗個案，單計本月累積有20宗。新近錄得的個案包括8B座7樓A室，實用面積760方呎，採三房連儲物室間隔，連203方呎平台，原本於去年6月以1,903.8萬元成交，當時呎價為25,050元，惟交易已於今(14日)終止。
●中原向KOKO HILLS新買家送家電禮券
新盤夥拍代理推出優惠吸客。中原地產周四(15日)公布，向會德豐地產發展的藍田港鐵站KOKO HILLS買家提供全新置業禮遇。中原李玉祥表示，由即日起至2023年1月7日，凡經該行購入上述項目指定單位的首5名買家，即可獲贈價值約2萬元的家電禮券，優惠先到先得，送完即止。他指，KOKO HILLS近日收樓入伙，不少購入項目的買家收樓後都滿意單位質素，由於該盤已屆現樓，買家可享即買即住優勢。