香港證券及投資學會再委任石鈞年作新一屆主席

香港證券及投資學會宣布，再度委任羅兵咸永道金融服務部合夥人石鈞年為新一屆董事局主席。同時委任中信里昂證券董事總經理陳志銓、BC科技集團董事會副主席盧建邦及Liberty大律師事務所大律師嚴康焯獲委任董事局成員，任期3年。

同時，周承炎、李輝敏、伍潔鏇及曾昭武將退任董事，石鈞年對上述4人在任期內對香港證券及投資學會作出了寶貴貢獻及支持表示衷心感謝和誠摯敬意。

石鈞年表示，很榮幸能再度獲選主席，繼續帶領香港證券及投資學會邁步向前，為會員及從業員提供更優質的服務，該學會將繼續竭誠為業界服務，為維持及進一步鞏固香港作為國際金融中心地位擔任重要角色。

石鈞年自2009年12月起，已出任香港證券及投資學會董事局成員一職，其中6年獲香港證監會委任為董事，更於2022年獲選為學會主席。石氏擁有逾30年的審計、內部監控審查、欺詐調查、香港註冊及監管的豐富經驗，亦是英格蘭及威爾斯特許會計師協會及香港會計師公會會員。

香港證券及投資學會歡迎證監會再次委任的近律師行合夥人兼金融服務部主管林俊明及證監會中介機構部發牌科總監何天佑為董事局成員，以及新委任董事香港證券業協會永遠名譽會長及董事徐聯安。