美股道指挫456點　恒指夜期逆勢升242點

美國聯儲局維持「鷹」派立場，加上其他主要央行亦繼續收緊貨幣政策，投資者愈來愈憂慮全球經濟前景。美股周四早段跌勢未止，道指跌456點，報33,510點；標指跌62點，報3,933點；以科技股為主的納指跌198點，報10,972點。

美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)表示，歷史上首次獲得對總部位於內地1及香港的企業進行全面審計的權限。港股夜期報19,635點，升242點；高水266點。

隨着歐美央行進一步加息壓抑通脹，經濟前景亦漸趨黯淡。保德信固定收益首席全球經濟師Daleep Singh表示，全球經濟衰退似乎是目前最有可能出現的結果，又謂「滯脹」仍然是重大威脅，經濟「軟着陸」機率不高。

市場聚焦央行議息結果之際，美國證交會(SEC)悄然推動的股市大型改革計劃也有新進展。該計劃包括多項措施，旨在為散戶投資者提供更好的交易訂單執行價。SEC估計，有關改革可為散戶每年節省15億美元。不過，有關改革可能會導致市場靠執行訂單時賺取差價的市場莊家利益受損，因而遭業界反對。

另外，電動車公司特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克自鯨吞社交媒體平台Twitter後，第二度減持Tesla股票。他於本周內共出售了2,199.5萬股，套現約35.81億美元。今年來Tesla股價「跌跌不休」，累計跌幅逾五成。GJ Research創始人Gordon Johnson更大膽預測，Tesla股價明年底將跌至23美元，較目前低逾八成，理由是其產能開始出現過剩迹象，或面臨滯銷。他又指，特斯拉只是一家汽車公司，估值明顯過高。Tesla股價跌2.24%。

福特汽車和寧德時代正考慮在密歇根州建立一家電池製造廠，這一安排旨在獲得新的稅收優惠。知情人士稱，兩家公司正在權衡一種新的所有權結構，在該結構下，福特將擁有工廠100%的股權，包括建築和基礎設施，而寧德時代將營運工廠並擁有製造電池的技術。福特股價跌2.16%。