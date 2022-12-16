東方日報B2：港再加息1/4厘　勢未完

滙豐銀行、中國銀行(香港)、渣打銀行及恒生銀行周四先後再調高最優惠利率(P息)0.25厘，為本港9月開始的今輪加息周期以來第3度「加P」，累計加了0.625厘，為2004至2006年後最急，惟業界預告P息尚未加完，換言之，供款額勢更上一層樓。地產界人士坦言，即使中港全面通關日子漸近，亦為時已晚，港樓本輪跌浪不是一時三刻能逆轉，短期內仍會受壓。

面對美國聯儲局再加息至15年新高，「4大行」齊加P息，滙豐和恒生今日開始加到5.625厘，中銀和渣打下周一起分別加到5.625厘及5.875厘；東亞銀行加P息0.25厘至5.875厘，亦於下周一生效。他們亦同時調高港元儲蓄戶口年利率0.25厘，至0.625厘，惟普遍設有戶口結餘要夠5,000元的門檻。

滙豐香港區行政總裁林慧虹稱，聯儲局剛放慢加息步伐，惟環球經濟前景仍不穩定，利率亦會繼續正常化；該行決定調整P息前已充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息(HIBOR)走勢、對本港經濟的影響，來年會密切留意外圍變化，適時調整利率水平，「大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。」

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，即使聯儲局減慢加息步伐，以美國失業率偏低及工資仍處於較高水平，聯儲局明年加息仍會以降低通脹為主，聯邦基金利率仍會升至5.5厘或以上，比聯儲局多數官員所預測的要高。聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴闊，加上HIBOR仍然維持高水平，本港銀行亦無可避免因應資金成本壓力加息，其他銀行亦會陸續跟風，P息最快明年上半年攀至6厘水平。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣預計，港銀下季或再加息起碼一次，幅度0.25厘。她指出，現時大型銀行H按(以HIBOR為參考的按揭計劃)鎖息上限為P減兩厘，銀行加P至5.625厘，連同本月初銀行再次上調H按封頂位，現時二手樓實際按息已經上升至3.625厘，以500萬元貸款，年期30年計算，每月供款會較9月初大型銀行實際息率仍為2.5厘時增加3,047元或15.4%，亦較上月初加息後實際按息3.125厘時，每月供多1,383元或6.4%。

地產界人士對樓市去向意見分歧。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局減慢加息步伐對成交量及樓價影響不大，但市場預期明年美息加幅放緩及見頂，加息對港樓之影響會逐步淡化，況且中港正式通關後經濟定會好轉，市民入市意欲亦會大增，屆時樓市交投量明顯回升；如果政府適時「減辣」，樓價有望明年首季見底，預料全年樓價谷底反彈15%。

不過，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，中港全面通關日子漸近，亦為時已晚，預料樓價短期內仍有下調壓力，維持全年樓價跌一成半的預測。港樓本輪跌市不論跌幅抑或持續時間比「沙士」有過之而無不及，解凍需要較長時間，加息壓力下資金未回流磚頭，預料樓市暫難受惠利好因素，下月二手成交量恐連續8個月少過3,000宗，創1996年有紀錄以來最長淡靜期，農曆新年後才有望出現「小陽春」。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝評論，樓市遇冷鋒拖累按揭市場表現，中小型銀行會更積極搶客，不會及時跟着加P。現時銀行間按息差距起碼0.5厘，下季或再擴大，因此置業人士申請按揭時要「貨比三家」，選擇最低息和最高回贈的銀行。