【東方產評】美禍水拖累全球　經濟衰退有排愁

美國聯儲局加息步伐趨緩，可是放慢加息不代表抗通脹的任務完成，僅是收緊貨幣供應的同時，經濟每況愈下的無奈之舉。這也是為何當前利率水平已飆至15年高位，聯儲局官員卻強調加息步伐未完。隨着利率揚升，美國經濟明年有很大機會步入衰退，資產價格下跌、失業潮、企業倒閉危機料接踵而來。不過，所謂「可憐人自有可恨處」，經濟不穩、通脹失控，實乃聯儲局當初濫印鈔票所致，完全是咎由自取。

自兩年多前新冠疫情於全球大爆發後，聯儲局便以拯救經濟為由無節制地瘋狂「印錢」，即所謂無限量化寬鬆(QE)措施。背後原理是在公開市場無上限地買入債券，讓大量熱錢流入市場，助力信貸、消費增長並催谷經濟。這種做法作為一時的權宜之計雖也無可厚非，但長期「放水」造成嚴重的後果，包括資產泡沫，通脹甚至滯脹危機。

以聯儲局主席鮑威爾為首的決策官員們始終歎慢板，去年一直無視通脹上揚的各種警號，拖到今年3月當局才完全停止「印錢」並開始加息周期，但為時已晚。今年9月美國核心通脹率曾創逾40年新高，至今仍處高位。

事實上，早已有眾多專家警告濫印銀紙會令通脹飆升，只是鮑威爾與美國財長耶倫強調只是短期現象，顯然是錯判形勢。就如多番批評聯儲局不作為的美國前財長薩默斯，早於去年已預言美國通脹將變得「根深柢固」，再三呼籲盡快加息，最終時間證明了其所言非虛。

俄烏戰爭加快美國通脹上升壓力，亦迫使聯儲局面對現實，今年以來連續多次大手加息來挽回公信力。只是銀根易放難收，透過激進加息壓抑信貸及消費，讓物價降溫的同時，也會令經濟大受打擊。今年以來環球股市低迷、大量美國企業裁員，美企盈利減少，讓估值高企的美股危如累卵，得靠強美元王牌支撐。

聯儲局亡羊補牢之舉，帶來的經濟苦果卻要全球各地一同承擔。強美元讓今年匯市翻波，一眾非美貨幣顯著貶值，新興市場壓力尤大，窮國更無力償付美元計價的外債，賺不到外匯的國家如斯里蘭卡，便因此淪落到破產。

在聯繫匯率制度之下，港息跟隨美國利率上揚，按揭供款負擔亦隨之增加，令供樓一族叫苦連天；就算已經完成供款的業主，亦因為加息潮引發樓價下跌，而面對身家貶值，甚至要蝕讓套現。至於擬置業的用家，也因為眼見經濟不景、飯碗不保，加上日益沉重的生活成本和利息負擔而卻步。樓市調整，發展商放慢投資速度，相關的行業如建築、建材、物管、運輸等需求亦會減少，讓香港經濟百上加斤。

更慘的是，通脹率不足2%的香港要跟隨美國加息，令飽受疫情蹂躪的本地經濟雪上加霜。眼見內地政府已逐步放寬防疫讓經濟復常，港府得盡快着手全面撤銷各項打擊營商的防疫限制，令市民生活盡快恢復正常，讓市場與國際接軌，為與內地通關做好前期工夫，協助內地的「外循環」戰略運轉；若繼續無所作為，只怕結果會與摧毀美國經濟的美國政府一樣，自食苦果。