內地上月消費固投遜預期　人行加碼放水撐市

入冬後內地經濟「寒意」更濃，尤其是目標到2035年再上新台階的兩大經濟復甦引擎，即消費及固定資產投資，均受累於內地疫情大面積反彈而在11月表現受壓，全國城鎮調查失業率更回升至5.7%。不過，中國人民銀行周四意外展開6,500億元人民幣(下同)中期借貸便利(MLF)操作，為3月來首次超額續作，加上月初生效的存款準備金率下調所釋放的5,000億元長期資金，凸顯當局為對沖重開邊境限制、及時呵護中長期資金面的意願。

零售總額跌幅擴至5.9%

臨時取消發布會的國家統計局昨公布，被視作增長基石的社會消費品零售總額，連續兩個月負增長，11月按年跌幅擴大至5.9%，錄得半年最差，撇除汽車以外的消費品零售額更重挫6.1%；單計「雙11」全月的實物商品網上零售額亦只是微升1.15%。

當局提及，上月本土疫情波及多數省份，居民出行減少、消費場景受限，非必需類商品銷售和聚集型消費受到明顯衝擊。其中，餐飲等接觸式消費受到較大衝擊，餐飲收入按年急降8.4%。

同時，作為衡量建築等高價值資產投資指標的固定資產投資金額，也不及預期，今年首11個月按年僅增5.3%，增速放緩至年來低位。11月全國城鎮調查失業率亦再次上升至5.7%，大城市和主要勞動力群體的調查失業率雙雙上升至6.7%及5.5%，表明就業壓力和結構矛盾依然存在，並備受零售銷售下滑、投資生產放緩夾擊。

自中央政治局定調全力「穩增長」後，外界正密切關注不受疫情影響如期開幕的中央經濟工作會議，會否提出更多刺激經濟措施以對沖短期衝擊。國統局發言人付凌暉亦指，下階段外部環境複雜嚴峻，內地經濟仍面臨下行壓力，投資增長存在制約，惟內地投資潛力巨大，隨着穩投資政策持續落地見效，重大項目加快建設，投資有望持續增長。

國際評級機構惠譽昨確認對中國的長期外幣發行人違約評級為「A+」，展望穩定，因相信防疫封控措施轉變，經濟活動將復常，許多信貸負面趨勢可能在未來數季穩定下來。在過渡防疫政策轉變的關鍵時期，宏觀經濟等政策如何應對仍有待觀察。據外媒引述中國德國總商會及工業協會最新調查亦顯示，今年受訪的在華德企雖對中國市場的信心降至歷史新低，但由於防疫政策有變，故保持謹慎樂觀的看法。

MLF超額續作注入1500億

市場流動資金面臨季節性壓力之際，人行昨進行的一年期MLF操作規模，遠高於同日的5,000億元到期額，依此口徑計實現淨投放1,500億元，扭轉4月以淨回籠或零投放的局面。

不過，野村證券指，新冠肺炎感染激增可能會在短期內抵銷寬鬆政策的積極影響，更估計12月主要經濟活動指標維持疲弱，甚至進一步下跌。該行警告，明年1月的農曆新年長假前後可能帶來前所未有的疫情感染潮，並對經濟造成嚴重破壞，但這是結束「動態清零」防疫政策無可避免的階段，亦是明年經濟增長的先決條件。