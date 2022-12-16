溫灼培：紐元基本因素或生變

新西蘭央行於11月議息後的聲明中，揚言明年會繼續加息，並預期息率有機會攀上5.5厘才見頂。如屬實，以目前4.25厘息率水平，即紐元息率還有上升空間。再者，倘若美息最終於5厘左右見頂，這樣紐元日後息率將更具優勢。相信正是上述因素，解釋了紐元兌美元自11月23日後，從大約61.5美仙水平一直走高，並突破65美仙的主因。但問題是，新西蘭央行的預期又會否有點過於樂觀？

本周有兩事項發生值得關注。周二新西蘭房產協會(REINZ)公布11月平均樓價，按月及按年分別大跌2.8%及12.3%。明顯地，經歷了過去一年新西蘭央行大幅加息後，已對當地樓市帶來負面影響，提防樓市轉弱會帶來財富收縮效應，不利當地經濟發展。

政府預告明年陷衰退

另外，新西蘭政府於周三預期當地經濟將從2023年第二季起有機會陷入收縮，並估計會一直維持收縮直到2023年底。當政府對經濟前景看法也這麼負面，央行還可大舉加息嗎？新西蘭央行於12月及1月並無議息會，但提防當2月22日舉行議息會議時，或會改變其「鷹」派政策，並對紐元不利。

過去雖然一直看好紐元，但無奈其於10月低位約55美仙攀升至今，累積升幅有一千點子，升幅已大，短期或於63至65美仙區間整固。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培