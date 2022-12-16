石醴泉：油價睇升　最好買邊「桶」油？

早前文章談及對油價的樂觀看法，關鍵在於何時發生，估計如果今次環球經濟衰退預期緩和而石油公司在未來一年不大幅增加資本開支的話，油價再上可期，也可能藉此獲得買入石油公司的機會。

3大雖然統稱為石油公司，其實業務性質卻有差別。中海油主業為開採，年產量4.4億桶石油(天然氣產量另計)。中石化雖然年開採量也有約2.8億桶，其煉油廠去年產量卻達18億桶，遠比其開採量高，所以中石化更加似一間煉油企業。至於中石油，定位在以上兩者之間，其石油開採和煉油能力接近，分別為8.9億桶和12億桶，是一間綜合油企。

中石化受煉油業務拖累

由以上數字已可估計得到，中海油和中石油盈利對油價變化的敏感度均較中石化高。如果要買得益於油價上升公司，基本上不需要考慮中石化。中石化過去8年年報，不論油價在何水平，其煉油的「年」平均利潤每桶都保持在140至180元人民幣之間。單計今年第三季度，中海油和中石油盈利增長相對強勁，但內地經濟疲弱卻影響了中石化煉油利潤，導致其第三季表現相對疲弱。

投資者也要留意3大石油開採成本，成本愈低，公司能抵受油價變化的能力愈高。可惜的是，每間公司年報的披露水平和對詞語的定義都不一樣，所以難於準確計算開採成本。大約估計，目前中海油開採成本(不包括投資成本)最低，中石油次之，中石化最高。

有不少投資者喜歡用油公司石油儲備規模，加上市場原油價格等資料，做成一個折現模型來計算油公司價值。問題是油公司儲備規模也受油價所影響，油價高的話，一些高成本的油田都變得值得開採，其存量也會被加入儲備內；如油價下跌，則反之。如投資者用儲備來計算估值，只是在追蹤一個移動目標，而這個目標基本上就是油價。所以，只要明白油價走勢，便可以大致估計得到石油開採公司的股價走勢。

話雖如此，如兩間油公司估值相近，當然是儲備對生產率比較大的一間比較吸引。石油公司儲備可分為已開發和未開發兩種。已開發儲備代表基礎建設和設備已經在位，項目未來所需資本開支會較未開發儲備來得低。

中石化和中石油都有詳細報告其已開發和未開發的儲備規模，但中海油只有總儲一項，估算其開發儲備佔總儲大約47%。從已開發儲備對生產率來比較，中石油些微佔優，其餘兩間差別不大。但從總儲備對生產率來看，中石油和中海油目前儲備大約可支持10年產量，但中石化卻只有6年多。

中海油股東回報率秤先

從2015到2021年的6年間，中海油總儲備和產量分別增加了33%和16%，中石油儲備下跌13%但產量增加9%，至於中石化儲備跌了10%，產量大致持平。從財政來看，雖然中海油派息率遠高於中石油，但卻仍然有足夠財力支持儲備量和產量同時增加，這可能代表中海油資金使用效率更高或中海油油田質素更優勝。所以在儲備一項，感覺上中海油些微優於中石油，大幅優於中石化。

3間公司財務狀況都相當健康，在去年底，中石油和中石化負債不高，而中海油更加有淨現金。從股東回報率角度來看，中海油在過去3年，不論油價高低，都優於其餘兩者。從估值來看，中海油今年市盈率3倍多，中石油4倍多，中石化因第三季度煉油問題，拉低了今年盈利，目前市盈率6倍左右。

總括而言，如投資者認為內地經濟短期即將復甦，受地區性供求影響較大的煉油毛利有機會從第三季低位反彈，那麼對中石化股價短期走勢可能影響會較大。如投資者對石油價格樂觀的話，中海油不論從公司財務結構和對石油價格敏感度來看都比較優勝。但投資者也不能忘記，石油公司向來是周期性行業，再加上地球暖化影響，對石油的需求長遠來說都是易跌難升，所以可能最終都只是一個投機性持有。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)