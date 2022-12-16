道指冧764點　比特幣跌2.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數上升，報104.59；港匯見7.7756；離岸人民幣(CNH)報6.9891；美元兌日圓處137.74；歐元報1.0636，英鎊報1.2188。金價處1,776.61美元。布油報81.45美元，紐油報76.23美元。比特幣跌2.5%，報1.73萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指收報33,202點，跌764點或2.25%；標指收報3,895點，跌99點或2.49%；納指收報10,810點，跌360點或3.23%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,189點，跌178點。

●即月恒生指數夜期收報19,288點，跌105點，低水81點，成交28,102張。

●紐約期油收報每桶76.11美元，跌1.17美元或1.51%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.21美元，跌1.49美元或1.8%。

●紐約期金收報每安士1,787.8美元，跌30.9美元或近1.7%。

●英國富時100指數收報7,426點，跌69點或0.93%；德國DAX指數收報13,986點，跌473點或3.28%；法國CAC指數收報6,522點，跌208點或3.09%。

●歐洲央行與英倫銀行如市場預期宣布加息半厘。歐央行「放鷹」，指仍必須大幅加息，並計劃明年3月開啟縮表。

●美國11月零售銷售跌0.6%，遜預期。

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