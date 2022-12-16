美列36中企入實體清單　中國已向世貿提出申訴

美國商務部周四(15日)宣布，將36間中國公司列入實體清單，包括中國最大半導體晶片製造商長江存儲，以及北京華天海峰科技等公司，聲稱此舉是防止中國取得先進技術以發展軍備、超音速導彈及作出侵犯人權的行為。

美媒指，長江存儲生產用於存儲數據的存儲晶片，除了可用於消費品，還對人工智能、5G通訊、人工智能和雲計算等新興技術至關重要，而這些領域對於有助中國實現科術主導和建設世界級軍隊的目標。美國商務部表示，美國政府擔心長江存儲可能會向實體名單上的其他公司出售晶片，當中包括華為和海康威視；海康威視因被指在新疆「從事與侵犯人權和虐待有關的活動」而在2019被美國列入實體名單。天津天地偉業科技有限公司也被列入實體清單，它是中國最大的監控設備公司之一，被指向新疆警方提供技術和培訓，多年以來打壓維吾爾人；該公司還被指向俄羅斯和伊朗當局出售監控工具。

軍事科技供應商北京華天海峰科技亦在實體清單之上，美媒指，該公司將美國的航空航天軟件，轉售給了中國一家頂級導彈集團，而該集團組在中國去年高超音速導彈試驗的設計中發揮了重要作用。

另一方面，美國商務部把包括藥明生物在內的26家中國企業，從「未經核實清單」中移除，美國出口商對這些中國實體出貨前，將不再需要進行額外的盡職調查。

中國駐美大使館批評美國在技術領域，公然進行經濟脅迫和欺凌，削弱中美企業之間的正常商業活動，威脅全球晶片供應鏈的穩定，中方將堅決維護中國企業的合法權益。與此同時，中國政府周一(12日)稱已就美國政府對中國實施出口管制，限制先進晶片技術等產品輸華一事，訴諸世貿組織爭端解決機制。世貿組織周四表示，中國已對此提出正式申請。