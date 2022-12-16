第三屆TADS大獎頒獎典禮盛大舉行　表揚數字資產界成就

【特約報道】第三屆Tokenized Assets & Digitized Securities(TADS)數字資產及證券大獎頒獎典禮於上周在香港會議展覽中心舉行，以表揚全球於數字資產及證券領域得到優秀成就的企業，大會今年亦將「非同質化代幣(NFT)創新」獨立成新的大獎類別，以肯定業界近年於NFT領域的創新及成就。值得一提的是，本屆是該大獎3年以來首次舉辦實體頒獎典禮，亦邀請不同業界翹楚聚首一堂，分享創新經驗。

近年本港積極發展數碼資產領域，港府更於金融科技周發表虛擬資產政策宣言，金融發展局行政總監區景麟於出席頒獎典禮時表示，政府銳意打造香港成為虛擬資產中心，尤其是虛擬資產服務提供商(VASP)發牌制度對業界具正面影響，令他們能在框架內成長，又謂近期部分虛擬資產交易所倒閉，反映沒有正面監管所面臨的風險更加巨大。他稱，虛擬資產技術能於金融層面應用，而香港作為國際金融中心則為他們提供龐大發展空間。

港有力成國際金融科技中心

出席典禮的投資推廣署金融科技主管梁瀚璟指，香港作為國際金融中心在發展數碼資產有先天優勢，指現時代幣化供應鏈金融顯示出龐大商機，為行業提高流動性。他以建築材料供應商為例，指他們作為下游分判商，資金回籠時間漫長，且融資十分因難，而代幣化則可提高供應商經營情況的透明度和可信度，令銀行信納其的資金流，從而提供借貸周轉。

香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信認為，香港有金融領域的人才、有良好的制度以至龐大的國際網絡，並在當局相關政策配合下，有條件進一步發展成國際金融科技中心。他指，政府亦有相關的資助計劃，助傳統金融公司與新興金融科技企業合作，將技術融合在傳統金融公司的服務及產品，從而創造機會。

證券型代幣發行(Security Token Offering或簡稱STO)交易冒起，促進集資及對業務與項目作出投資的創新途徑，新百利融資控股有限公司主席邵斌(Martin Sabine)表示，旗下公司正申請證券交易的第1類牌照，期望能為STO發行人提供傳統集資途徑以外的集資模式，亦為專業投資者提供另類投資機會。他指，香港為國際金融中心及內地的門戶，有充分潛力發展以區塊鏈為基礎的科技金融；又謂雖然香港在虛擬資產領域輕微落後，但可以吸收前人經驗從後追趕。

逾90間公司參加 八成屬外企

高爾街集團行政總裁、TADS大獎創始人李尚信表示，今年大獎有超過90間公司參加，按年有超過50%的增長，當中逾八成為海外企業，涉及12個不同國家或地區，他直言，隨着大獎參與人數不斷增多，亦令公信力增多，獎項尤其是對創新項目帶來鼓勵作用。

另外，今年大獎新增「NFT創新」類別，他形容NFT為藝術品的數碼「出世紙」，代表持有人的擁有權及能跨越國界認證，同時NFT技術可為企業量身定制的Web3營銷活動和解決方案，開展新的市場機會。

TADS大獎是全球首個針對代幣化資產和數字化證券領域的年度國際獎項；可以由提名人自薦或由第三方提名。李尚信強調，TADS大獎作為一項非營利性活動，提名人和被提名人在TADS大獎的任何階段都毋須支付任何費用，且能隨時退出，而在申請過程中提交的訊息將被保密。

大獎由亞太數字經濟研究院、高爾街集團、數字資產系列(DAS)研討會聯合舉辦，展覽集團有限公司及通用積分有限公司贊助。戰略合作夥伴包括埃森哲、亞洲家族辦公室協會、Crypto Valley協會、德勤香港、歐華律師事務所、香港金融科技協會、香港數碼港、IBM、香港投資推廣署、愛享科技iSHANG、微軟香港、晨星、新百利融資控股有限公司、The Tokenizer及West Park Capital等(按字母順序排列)。