【高盛推介】騰訊創3個月新高後回吐兩日　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在本周三(14日)重上320港元水平收市，高見327.8元的3個月高位後，周四(15日)回吐約2.3%後，周五(16日)早段繼續回吐，現報314.8元，跌約0.9%。騰訊宣布，將於明年3月22日公布今年全年業績，並將考慮派發末期息。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周四獲資金轉向流入，有約390萬元。淡倉於本周三錄得約790萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

觀察個股輪證資金流向，可見周四北水繼續沽出騰訊，錄得約4.4億元資金淨賣出。

騰訊購25244，行使價358元，2023年3月6日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。

騰訊購24706，行使價379.08元，2023年2月27日到期，實際槓桿10.1倍，價外、低面值。

騰訊牛64887，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率20.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛64380，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽29397，行使價277.8元，2023年3月27日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。

騰訊沽24086，行使價263.8元，2023年3月23日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，高槓桿近熊。

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