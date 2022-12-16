港首批虛擬資產ETF今掛牌　財庫局：新階段的開始

本港首批虛擬資產交易所買賣基金(ETF)周五(16日)掛牌，財經事務及庫務局局長許正宇出席上市儀式時表示，樂見香港資本市場被用於開發虛擬資產，而虛擬貨幣期貨ETF發行，將為本港資本市場增添活力及多樣性。同時相信，在香港推出這些產品，將連結虛擬資產市場參與者與傳統金融機構，而為投資者提供適當的保障產品，將促進有關行業在香港市場健康增長。

他提到，港府於10月發表《香港虛擬資產開發政策宣告》，闡述政府在虛擬資產發展的政策方向和願景，並說明了政府對虛擬資產行業的支援措施。在政策宣告之後，香港證監會發出以虛擬資產期貨為基礎的ETF通函，為授權虛擬資產期貨ETF在香港公開發行提供指引。

他又指，首批虛擬貨幣期貨ETF與發布政策宣言距離不足兩個月，認為有關產品成功上市，不僅標誌着香港證券市場的新一頁，也標誌着香港監管良好的虛擬資產產品新階段的開始。

許續稱，政府和證監會歡迎優質的虛擬資產產品和虛擬資產服務提供商，參與本港市場。同時重申，香港是實施全面監管制度的先行者，可以提高投資者的信心，希望並相信香港能夠發展一個繁榮的虛擬資產行業和生態。