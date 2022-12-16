環球醫療與買方訂立資產轉讓協議

轉讓標的指環球租賃(天津)在基礎合同項下的租賃資產，即環球租賃(天津)在基礎合同項下對承租人享有的未到期的債權及其他一切權利(基礎合同項下租賃物的所有權除外)，包括但不限于(1)除雙方另有明確約定外，指承租人在基礎合同項下應向環球租賃(天津)支付的全部貨幣資金，包括但不限于應收租賃款本金、利息、租前息(如有)、罰息、逾期利息、寬限期利息、遲延履行金、違約金、滯納金、約定損失賠償金、提前終止補償金、租賃資産佔用費、留購價款(租賃物余值)等；及(2)環球租賃(天津)基于基礎合同享有的全部權利，包括保證、抵押、質押、保證金(如有)等有關合同或文件已約定的或法律賦予的所有權利、救濟等。

環球醫療表示，緊隨支付代價後，環球租賃(天津)將不再擁有轉讓標的的權益。從資產轉讓協議項下之交易收取的所得款項淨額，將用於集團未來融資租賃交易。