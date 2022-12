《晶片戰爭》作者：美國要拋離中國　半導體禁令須實施10年

一本探討晶片業發展歷史的暢銷書《晶片戰爭》(Chip War—The Fight For the World Most Critical Technology)獲科技行內高度評價。外媒引述該書作者米勒(Chris Miller)表示,美國早前對中國作出的晶片禁令只是開始,可能需要實施大約10年的出口限制,美國才能確認拋離中國,擴大在半導體的領先地位。

米勒表示,這場由美國發起的「晶片戰」,不僅是美、中之間的競爭,日本、荷蘭、台灣及南韓都參與其中,而美國短期內亦很難藉晶片禁令壓倒中國。米勒認為,在未來10年內,美國會持續實施出口限制,拖慢中國發展晶片技術的步伐。如是者,美國在運算方面將較中國有優勢,意味情報能力及軍事能力地位將遙遙領先中國。

他指出,現今世上,半導體廣泛應用在各個領域,甚至對現代軍事技術起到關鍵角色。為了限制中國的軍事科技發展,美國決定於10月祭出晶片禁令,並與其盟國同步對中國半導體產業作出制裁,同時建立一條較不受中國影響的供應鏈。

被問及台灣半導體的地位時,米勒表示,因為台灣是晶片生產重鎮,國際地位不容忽視。對於中國及美國而言,台灣的角色更不僅是一個「半導體製造商」。