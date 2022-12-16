南方東英：2隻加密資產期貨ETF受規管 比其他平台安全
2022年12月16日 14:03
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南方東英資產管理發行2隻加密資產期貨交易所買賣基金(ETF)，分別是FA南方比特幣期貨ETF(03066)及FA南方以太幣期貨ETF(03068)，主要投資芝加哥商品交易所(CME)比特幣期貨和以太幣期貨，成為香港首家涉足加密資產期貨的ETF發行商。該公司總裁丁晨表示，加密貨幣交易所FTX破產，凸顯出不受規管的交易所及投資產品存有龐大風險，惟許多投資者對加密資產有很大興趣，過去傳統市場對這類資產的監管較少，現時有受規管的產品對市場健康發展有利。
她提到，兩隻ETF已獲得香港證監會批准及認可，且在香港聯交所掛牌，強調產品受香港市場規管，而且投資者資產由滙豐託管，有關產品比起坊間其他平台安全得多，而且ETF為市場熟悉的產品，亦是長期投資工具，相信對有興趣追蹤加密貨幣比特幣及以太幣價格的投資者而言，公司的新產品具吸引力。
在投資者教育方面，該公司副總裁和弦坦言，虛擬資產對市場而言仍屬新興資產，需要時間發展，及進行教育工作。公司已建立一個專門網頁，披露產品風險、結構等，未來與投資者溝通時，亦會特別着重風險披露，讓投資者更了解產品。
另外，和指出，目前有不少中介機構表示有興趣分銷相關產品，但部分需要更多時間準備。