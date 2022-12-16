南方東英：2隻加密資產期貨ETF受規管　比其他平台安全

她提到，兩隻ETF已獲得香港證監會批准及認可，且在香港聯交所掛牌，強調產品受香港市場規管，而且投資者資產由滙豐託管，有關產品比起坊間其他平台安全得多，而且ETF為市場熟悉的產品，亦是長期投資工具，相信對有興趣追蹤加密貨幣比特幣及以太幣價格的投資者而言，公司的新產品具吸引力。

在投資者教育方面，該公司副總裁和弦坦言，虛擬資產對市場而言仍屬新興資產，需要時間發展，及進行教育工作。公司已建立一個專門網頁，披露產品風險、結構等，未來與投資者溝通時，亦會特別着重風險披露，讓投資者更了解產品。

另外，和指出，目前有不少中介機構表示有興趣分銷相關產品，但部分需要更多時間準備。