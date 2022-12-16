【高盛推介】阿里巴巴低開後反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周三(14日)上試90港元收市不果後，周四(15日)跌約4%。周五(16日)則低開約2%，及後反彈，最高見88.75元。現報86.95元，升約1.2%。有券商指市場由於內地重新開放及近日改變疫情政策，對中國互聯網行業持正面態度，而該行亦對行業持正面看法，並看好阿里，給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別約660萬及90萬元，當中好倉為周四最多資金流入的個股相關資產。

阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.2倍，輕微價外。

阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、高敏感度。

阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽23577，行使價78.83元，2023年2月23日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低街貨。

阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.7倍，中期。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，近12元收回距離熊證。

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