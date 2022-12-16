道期跌127點　美匯指數續企104水平

●美匯指數報104.45；港匯見7.7782；離岸人民幣(CNH)報6.9815；美元兌日圓報137.08；歐元企1.0640，英鎊處1.2190。金價報1,777美元。布油報80.78美元，紐油報75.56美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌127點。

●市後關注點

17:00 歐元區12月標普服務業及製造業採購經理指數(PMI)

17:30 英國12月標普服務業及製造業PMI

18:00 歐元區10月貿易帳

22:45 美國12月標普服務業及製造業PMI

-大和調升攜程目標價至310元。

-藥明生物曾飆7%，子公司從美方「黑名單」移除。

●中國經濟：

-發改委：加快培育新型及綠色低碳消費。

-發改委：內地持續推進穩經濟一籃子政策。

-發改委：擬3方面增居民收入，推進共同富裕至為重要。

-摩通降中國第四季GDP增長預測至2.2%。

-朱光耀：全球經濟充滿挑戰，抨發達國家遏華舉措。

●加P：

-花旗上調最優惠利率0.25厘，至5.875厘。

●高盛料歐央行明年上半年續加息，5月息率將見頂。

●《晶片戰爭》作者：美國要拋離中國，半導體禁令須實施10年。

●SONY擬熊本縣新建半導體工廠，2025財年後投產。

●中證監：期待與美監管機構續推進今後年度審計監管合作。

●美股：

-Tesla股價年內冧55%，蒸發逾4.7萬億，馬斯克沽得最狠。

●加密貨幣：

-姚嘉仁：首批虛擬資產ETF港上市，成建立數碼資產生態圈里程碑。

-蔡鳳儀：首批虛擬資產ETF受證監會監管制度保障。

-港首批虛擬資產ETF今掛牌，財庫局：新階段的開始。

-成加密貨幣期貨ETF受託人，滙豐：加密資產漸融入金融體系。

●金發局：證監新CEO上任料助打通拓展市場，維護投資者利益。

●世銀提供156億元援助計劃，為烏克蘭戰後重建作準備。

●扶植本土車！印尼擬為每輛電動車提供高達4萬元補貼。

●中國停止封控令歐美頭痕？橋水：恐加大通脹壓力。