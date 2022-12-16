道期跌127點 美匯指數續企104水平
2022年12月16日 16:11
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●美匯指數報104.45；港匯見7.7782；離岸人民幣(CNH)報6.9815；美元兌日圓報137.08；歐元企1.0640，英鎊處1.2190。金價報1,777美元。布油報80.78美元，紐油報75.56美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌127點。
●市後關注點
17:00 歐元區12月標普服務業及製造業採購經理指數(PMI)
17:30 英國12月標普服務業及製造業PMI
18:00 歐元區10月貿易帳
22:45 美國12月標普服務業及製造業PMI
●恒生指數全日收報19,450點，升82點或0.42%；國企指數收報6,634點，升43點或0.66%；科技指數收報4,149點，升12點或0.31%。主板成交1,360億港元。https://bit.ly/3FSCDCH
-大和調升攜程目標價至310元。
-藥明生物曾飆7%，子公司從美方「黑名單」移除。
●滬綜指收跌不足1點，次新股領跌2.6%，有色金屬及船舶製造股跌1.8至1.9%。https://bit.ly/3Fyjtl9
●中國經濟：
-發改委：加快培育新型及綠色低碳消費。
-發改委：內地持續推進穩經濟一籃子政策。
-發改委：擬3方面增居民收入，推進共同富裕至為重要。
-摩通降中國第四季GDP增長預測至2.2%。
-朱光耀：全球經濟充滿挑戰，抨發達國家遏華舉措。
●加P：
-花旗上調最優惠利率0.25厘，至5.875厘。
●高盛料歐央行明年上半年續加息，5月息率將見頂。
●《晶片戰爭》作者：美國要拋離中國，半導體禁令須實施10年。
●SONY擬熊本縣新建半導體工廠，2025財年後投產。
●中證監：期待與美監管機構續推進今後年度審計監管合作。
●美股：
-Tesla股價年內冧55%，蒸發逾4.7萬億，馬斯克沽得最狠。
●加密貨幣：
-姚嘉仁：首批虛擬資產ETF港上市，成建立數碼資產生態圈里程碑。
-蔡鳳儀：首批虛擬資產ETF受證監會監管制度保障。
-港首批虛擬資產ETF今掛牌，財庫局：新階段的開始。
-成加密貨幣期貨ETF受託人，滙豐：加密資產漸融入金融體系。
●金發局：證監新CEO上任料助打通拓展市場，維護投資者利益。
●世銀提供156億元援助計劃，為烏克蘭戰後重建作準備。
●扶植本土車！印尼擬為每輛電動車提供高達4萬元補貼。
●中國停止封控令歐美頭痕？橋水：恐加大通脹壓力。