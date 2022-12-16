【產經直播】聖誕長假前 恒指點走？
2022年12月16日 16:17
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銀河證券業務發展董事羅尚沛
美國上月零售銷售差過預期，加上日前美國聯儲局表示將持續加息，隔晚道指急跌逾700點，今晚(16日)美股「四期結算」，走勢有幾兇險？至於港股，恒指周五(16日)跟隨外圍低開24點，之後最多跌238點，低見19,130點後拗腰倒升，最終收市升82點，報19,450點，成交1,360億元。臨近聖誕及新年長假，股民應該點部署？恒指年底前走勢如何？
有指美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)已完成對中概股底稿審查，中概股被除牌危機風險下降，係咪預示了中概股出現曙光？邊類型股份會特別受惠？
內房再有好消息，中國副總理劉鶴表示，正考慮新舉措支持房地產業，改善內房負債問題，刺激內房物管股做好；碧桂園(02007)升逾半成，旗下碧服(06098)升近7%；不過早前板塊不斷有配股及股東減持消息，即使內地表明支持內房，投資者對內房板塊仍有戒心？
另外，有傳香港與內地將於下月全面通關，市場憧憬防疫限制再度鬆綁，可以繼續吼吓內需、消費股？
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