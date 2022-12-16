【產經直播】聖誕長假前　恒指點走？

美國上月零售銷售差過預期，加上日前美國聯儲局表示將持續加息，隔晚道指急跌逾700點，今晚(16日)美股「四期結算」，走勢有幾兇險？至於港股，恒指周五(16日)跟隨外圍低開24點，之後最多跌238點，低見19,130點後拗腰倒升，最終收市升82點，報19,450點，成交1,360億元。臨近聖誕及新年長假，股民應該點部署？恒指年底前走勢如何？

有指美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)已完成對中概股底稿審查，中概股被除牌危機風險下降，係咪預示了中概股出現曙光？邊類型股份會特別受惠？

另外，有傳香港與內地將於下月全面通關，市場憧憬防疫限制再度鬆綁，可以繼續吼吓內需、消費股？

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