加密幣風波不斷！幣安創始人受訪險釀公關災難

加密貨幣市場刮起寒風，就在FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF，又稱「薯條哥」)被捕之際，「一哥」幣安創始人趙長鵬亦「五十步笑百步」。最新他在接受外媒訪問時被問及為何拒聘4大會計師樓核數時一度語塞，險變成公關災難！

事緣早前幣安聘請國際會計事務所中審眾環(Mazars)作比特幣資產儲備審計，冀挽回公眾對其財務質素的信心，但就被質疑相關審計的可信程度，因資產並非由傳統4大會計師樓審核。

對此，外媒趁機提問趙長鵬為何不參考同業Coinbase聘請4大會計審核，不過趙卻出乎預期啞口無言，然後拋出「不太看Coinbase」的言論，解釋這些會計師樓雖則熟悉審計一般企業，但不太理解加密貨幣交易所運作，且冀以黃金標準檢視幣安的可靠程度，結果被外界解讀為「回應糟糕」及對公司形象造成反效果。

FTX被指拖欠逾163億

至於FTX的後續發展，外媒引述美國特拉華州破產法院的文件顯示，公司請求了法院允許出售4家子公司，包括總部位於美國的衍生品部門LedgerX、股票交易服務Embed Financial Technologies、FTX Japan和FTX Europe。

FTX代表律師則稱，目前公司管理層的首要任務，是尋求出售部分子公司、資本重組以至其他戰略交易，而倘若營運暫停的時間愈長，資產價值面臨的風險將會愈大，牌照被永久吊銷的風險也會愈高。

此外，其破產保護申請文件亦顯示，公司拖欠幣安21億美元(約163億港元)資金，惟趙長鵬指有信心能處理好FTX的拖欠款項。

Amber完成23億融資

另邊廂，早前捲入FTX破產案、有新加坡主權基金淡馬錫支持的加密貨幣公司Amber Group，最新宣布完成3億美元(約23億港元)C輪融資，用來處理因FTX爆煲導致其平台產品受損失的客戶。是次融資由Fenbushi Capital US領投，其他投資者還包括加密投資者及家族辦公室。