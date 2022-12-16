土瓜灣業主低價套現轉戰海外樓　萬景峯四房揸3年蝕沽

香港樓市表現低迷，有業主低價沽樓，將戰線轉移至海外市場。土瓜灣傲雲峰兩房單位以870萬元售出，較銀行估價低約4%，原業主計劃將資金投放外地物業。

中原莊鈞雄指出，單位為2座中層F室，實用面積約535方呎，原叫價950萬元，最後減價80萬元易手，成交呎價約16,262元。單位2007年購入價約353萬元，至今仍大幅升值約517萬元。

市場蝕讓成交持續湧現。該行陳麗嫦稱，荃灣萬景峯3座低層D室套四房單位，10月初開價約1,418萬元，叫價硬淨，美國連番加息後終願減價，日前更突然劈至1,298萬元售出，呎價約17,493元。原業主持貨3年多帳蝕約58萬元。

至於頻錄虧損的上水天巒再有同類成交，美聯陳少枝表示，項目洛森大道雙號屋，實用面積約1,806方呎，附有約1,340方呎花園，以約2,820萬元售出，呎價約15,615元。原業主2010年以約3,031萬元入市，現帳面虧損約211萬元。

整體樓價在連跌9周後稍見回穩。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數最新報158.57點，按周回升約0.57%。該行認為利率持續向上，樓價調整尚未完結，預計美國加息及香港主要銀行宣布上調最優惠利率後市況，將於明年1月上旬的數據中反映。