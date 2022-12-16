張德熙連任金銀業貿易場理事長

金銀業貿易場周五(16日)完成第48屆理監事會選舉，理事長張德熙及副理事長謝滿全連任，另選出副理事長李惟宏，以及監事長鄭錦標。張德熙表示，未來將繼續為貴金屬商品中港互聯互通努力，亦會致力開發廣州南沙黃金白銀珠寶小鎮的專案，利用前海及南沙兩個據點，發展大灣區以至一帶一路的黃金白銀走廊。

他又指，市場在過去數年，出現了不同的虛擬資產產品，部分產品更成為貴金屬市場外的另類投資。虛擬貨幣近期出現「血崩風暴」及倒閉潮，相信黃金會再次成為投資者的避險港，而金銀業貿易場旗下的數碼黃金GoldZip，正正就是一個以實物黃金做支撐的產品，隨着香港與時並進推動虛擬資產、數碼資產發展，有信心數碼黃金可以在香港落地。

他指出，黃金、石油一向以美元計價為主，隨着着國家領導人於12月初訪問沙特，並宣布中國將利用上海石油天然氣交易中心平台，開展油氣貿易以人民幣結算，相信將是國際地緣貨幣格局變化的一個重要標誌。貿易場於2011年推出全球首家以人民幣連計價的離岸黃金交易市場，相信未來有望配合國家的人民幣國際化發展。

另外、張德熙提到，在過去2年疫情期間，業界一直緊守崗位，並支持金銀業貿易場理監事會的工作。今屆理監事會獲實金行員及年輕第二代行員積極參選，加入貿易場核心管治團隊，望能起到傳承作用。另外，李惟宏身兼金融服務界立法會議員，相信他能將貴金屬商品業界的聲音帶入議會，協助政府推動金融服務業界發展。