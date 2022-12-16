沙田愉翠苑三房售700萬　原業主4年帳蝕108萬

樓價持續走下坡，二手蝕讓潮蔓延至居屋。沙田居屋愉翠苑有三房單位以700萬元於已補價自由市場轉售，原業主持貨逾4年沽售帳面蝕約108萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳國鏗表示，港島半山羅便臣道樂信臺1座高層D室，實用面積約746方呎，三房連套房間隔，議價後以約1,438萬元易手，實用呎價約19,276元。原業主於1997年4月以約790萬元購入，轉手帳面獲利約648萬元，物業升值約82%。

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島23座低層G室，實用面積約771方呎，三房套間隔，以約1,200萬元易手，實用呎價約15,564元。原業主於2010年12月以約763萬元買入，帳面獲利約437萬元，單位升值約57%。

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九龍區

●中原王秉義表示，西南九龍浪澄灣6座中層B室，實用面積約762方呎，三房套間隔，另設工人套房，最初開價約1,525萬元放盤，最終以約1,515萬元成交，實用呎價約19,882元。原業主於2013年11月以約1,033.2萬元購入，帳面獲利約481.8萬元，期內升值約47%。

●美聯徐廣森表示，九龍灣德福花園E座中層11室，實用面積約538方呎，兩房間隔，叫價約630萬元放盤，最終減價至約613萬元成交，實用呎價約11,394元。原業主於2007年4月以約228萬元購入，帳面獲利約385萬元，單位升值近1.7倍。

●利嘉閣陳炳南透露，南昌站居屋凱樂苑D座中層02室，實用面積約383方呎，兩房間隔，外望內園景，以約435萬元(未補地價)易手，實用呎價約11,358元。原業主於2019年以約256.7萬元(未補地價)一手向房委會購入，持貨約3年，轉手帳面獲利約178.3萬元，物業升值約69%。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園17座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，向北面，以約550萬元(居二市場價)易手，實用呎價約9,291元。原業主早於1998年6月以約211萬元(未補地價)購入，帳面獲利約339萬元，升值約1.6倍。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街23號低層B室，實用面積約688方呎，兩房間隔，單位座向東南方，望內園景，開價約715萬元，最終降價約35萬元，以約680萬元成交，實用呎價約9884元。原業主於2005年1月以約228萬元購入，帳面獲利約452萬元，單位升值近2倍。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園4期5座低層F室，實用面積約814方呎，三房套間隔，座向正南方，最新以1,063萬元成交，實用呎價13,059元。原業主於1987年僅以約77萬元一手購入，轉手帳面獲利約986萬元，期內升值逾12倍。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑愉滿閣低層07室，實用面積約650方呎，三房間隔，座向東北望園景，叫價約868萬元放盤，累減約168萬元至700萬元(自由市場價)沽出，實用呎價10,769元。原業主於2018年2月以約808萬元(已補地價)購入上址，帳面蝕讓約108萬元，單位貶值約13%。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳維景灣畔12座低層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，外望翠綠山景，原叫價約920萬元放售，近期隨市況降價，累減約164萬元，終以約756萬元成交，實用呎價約15,030元。原業主2003年以約226.1萬元一手購入，轉手帳面賺約529.9萬元，期內升值約2.3倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山迎濤灣2座高層A室，實用面積約729方呎，三房連套房間隔，叫價約880萬元放盤，議價後以約878萬元易手，實用呎價約12,044元。原業主於2011以約564萬元購入，帳面獲利約314萬元，單位期內升值約55.7%。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳居屋寶盈花園7座中層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，外望內園景，原業主5月以約600萬元放盤，議價後最終以約470萬(未補地價)沽出，實用呎價約9,711元。原業主2001年4月以約93.4萬元(未補地價)購入，轉手帳面賺約376.6萬，升值約4倍。

●美聯魯家豪指，青衣海悅花園1座高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，間隔方正實用。據悉，原業主移民，故放售物業套現，議價後終以約530萬元成交，實用呎價約8,983元。原業主於2000年以約218萬元購入，轉手帳面獲利約312萬元，物業升值約1.4倍。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山雅典居4座中層B室，實用面積約874方呎，三房兩廳間隔，叫價約1,380萬元放盤，累減約200萬元至約1,180萬元獲承接，實用呎價約13,501元。原業主於2005年10月以約480萬元購入，帳面獲利約700萬元，物業升值近1.5倍。。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城51座低層B室，實用面積約284方呎，屬三房套間隔，望街景，叫價約608萬元放盤，最終累減約178萬元至約430萬元成交，實用呎價約15,141元。原業主於2016年11月以約401萬元購入，帳面獲利約29萬元，單位期內升值7%。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山新港城H座高層05室，實用面積約551方呎，三房間隔，座向東南，叫價約850萬元，最終以約828萬元易手，實用呎價約15,027元。原業主於2001年8月以約242萬購入，帳面賺約586萬元，單位期內升值2.4倍。

●美聯潘偉良表示，屯門翠林花園A座高層3室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以約400萬元易手，實用呎價約9,324元，屬市場新低價成交。 原業主於2011年以約207萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利約193萬元，期內物業升值約93%。