新盤UPDATES：何文田兩房售1099萬 見項目新高
2022年12月16日 22:03
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一手交投持續於低位徘徊，惟上車盤仍錄得承接。其中，何文田項目月內暫沽5伙，包括新近以項目新高價售出一伙兩房單位。
●何文田芳菲兩房售1,099萬元
協成行旗下何文田芳菲，新近錄得月內第5宗成交。項目的3樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，以1,099.6萬元沽出，呎價約23,647元。資料顯示，該盤自去年7月至今，累計沽出14伙，上述成交做價屬當中最高，累計套現逾1.1億元。
●旺角Larchwood開放式戶售550萬元
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，連續兩日錄得成交。當中，周五(16日)以550.6萬元沽出9樓E室，為實用面積202方呎的開放式戶，呎價約27,257元。資料顯示，該盤自今年9月開售，迄今累計沽出約43伙，套現逾2.1億元。
●元朗Grand YOHO第二期下周二發售12伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周五(16日)上載銷售安排，落實下周二(20日)起，以價單形式發售12伙。單位實用面積介乎524至634方呎，屬兩房及三房間隔，扣除20%折扣後，折實價介乎923.76萬至1,157.84萬元，折實呎價約17,055元起。當中有部分單位另提供現金回贈。該輪銷售截票時間為下周二中午12時。
●元朗山水盈洋房6,368萬元招標沽出
一手市場交投量於低位徘徊，但亦錄個別大額成交。據項目成交紀錄冊，路勁地產旗下元朗山水盈，周五(16日)以6,368.62萬元招標沽出一座洋房。
上述為洋房28號，實用面積3,331方呎，採四房間隔，設有升降機，連2,002方呎花園、319方呎平台、390方呎天台，另有地庫，呎價約1,9119元。資料顯示，買家享有先住後付優惠、提前付清餘額現金回贈優惠及從價印花稅優惠。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽兩伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周五(16日)再沽兩伙，月內累沽15伙。最新成交單位包括E座11樓11室，實用面積304方呎，一房連衣帽間間隔，成交價為478.35萬元，呎價約15,735元。另一伙為E座15樓15室，實用面積317方呎，一房連衣帽間間隔，以447.64萬元沽出，呎價約14,121元。
●啟德GRANDE MONACO取消建期付款計劃
會德豐地產旗下接近現樓的啟德GRANDE MONACO，周五(16日)上載修改價單，取消原有的建築期付款計劃及會德豐之友付款計劃。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄392宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計已錄得392宗終止買賣個案，佔成交量846宗約46%，而涉及總成交金額逾60億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加6宗個案，單計本月累積有26宗，包括1B座51樓D室，實用面積456方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,194.8萬元成交，當時呎價26,202元，惟交易已於周五(16日)終止。