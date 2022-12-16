新盤UPDATES：何文田兩房售1099萬　見項目新高

一手交投持續於低位徘徊，惟上車盤仍錄得承接。其中，何文田項目月內暫沽5伙，包括新近以項目新高價售出一伙兩房單位。

●何文田芳菲兩房售1,099萬元

協成行旗下何文田芳菲，新近錄得月內第5宗成交。項目的3樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，以1,099.6萬元沽出，呎價約23,647元。資料顯示，該盤自去年7月至今，累計沽出14伙，上述成交做價屬當中最高，累計套現逾1.1億元。

●旺角Larchwood開放式戶售550萬元

●元朗Grand YOHO第二期下周二發售12伙

●元朗山水盈洋房6,368萬元招標沽出

一手市場交投量於低位徘徊，但亦錄個別大額成交。據項目成交紀錄冊，路勁地產旗下元朗山水盈，周五(16日)以6,368.62萬元招標沽出一座洋房。

上述為洋房28號，實用面積3,331方呎，採四房間隔，設有升降機，連2,002方呎花園、319方呎平台、390方呎天台，另有地庫，呎價約1,9119元。資料顯示，買家享有先住後付優惠、提前付清餘額現金回贈優惠及從價印花稅優惠。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽兩伙

●啟德GRANDE MONACO取消建期付款計劃

會德豐地產旗下接近現樓的啟德GRANDE MONACO，周五(16日)上載修改價單，取消原有的建築期付款計劃及會德豐之友付款計劃。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄392宗終止交易