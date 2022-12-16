美股全線向下　Meta逆市升逾4%

經濟衰退風險及歐美央行放「鷹」及困擾市場，道指周五(16日)早段續跌233點，低見32,968點；標指續跌24點，低見3,871點；納指續跌9點，低見10,792點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,485點，升100點，高水34點。

中國正走出嚴格的疫情限制，有望推動當地經濟，惟對歐美經濟體而言卻是「甲之蜜糖，乙之砒霜」。全球最大對沖基金公司橋水的聯席投資總監詹森表示，內地的封城措施導致經濟放緩，對其他國家而言是「喜訊」，因有助減慢全球通脹增速，可是內地在經濟重開後將在世界各地爭奪原材料，繼而影響大宗商品價格，偏偏美國和歐洲正步入衰退，將令央行更為難。

他續稱，由於美國聯儲局仍持續收緊貨幣政策，下次經濟衰退將比過往持續得更長，約正常情況的兩倍，惟好消息是金融系統的槓桿並不太差，料不會重演類似2008年金融危機中的骨牌效應。

事實上，科企正陷一浪裁員潮，摩根大通認為，Facebook母公司Meta明年的收入和盈利壓力料將紓緩，加上該企願意控制成本，令人鼓舞，料相關舉措將陸續有來，疊加銷售影響因蘋果公司(Apple Inc.)iOS作業系統隱私變更而減輕等因素，上調Meta評級至「增持」，其股價曾升4.67%。

據報高盛將裁員4,000人，管理層被要求交出表現較差的員工，料明年初將裁減8%人手，暫未有最終裁員名單。一般而言，高盛每年約有2至5%員被解僱或不獲發花紅，業界稱作「歸零」(Zeroed out)，需開始另謀高就，高盛股價跌1.28%。