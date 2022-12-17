東方日報B1：美決「芯」堵華　再封殺36中企

美國為阻止中國自主研發尖端晶片，已到了無所不用其極的地步。

聲言要與中國攜手應對氣候變化等挑戰的現屆美國政府，周四一口氣把36家以半導體為主的中國公司列入實體清單，原則上禁絕他們取得美國的技術，首當其衝者乃一直被傳會被踢入這份貿易黑名單的NAND記憶體大廠長江存儲，以及曾傳出研發28納米製程所需光刻機的上海微電子。距離上次晶片封殺令僅兩個多月，可見華府摧殘中國自主研發尖端晶片已經到了無所不用其極且「大包圍」的地步。

下發今次禁令的美國商務部宣稱，這是10月封殺令的延續，「嚴格限制中國運用AI、先進運算及其他可從商業途徑取得的強大技術，推動軍事現代化和侵犯人權。」中國外交部的回應與之前差不多，批評華府頻繁將中企列入實體清單，干擾中美企業正常經貿往來，違背市場規律，不利兩國和全世界，泛化國家安全概念是典型經濟霸凌。世界貿易組織(WTO)則證實，中國已就美國晶片出口限制提出申訴，批其是全球貿易體系的破壞者。

NAND記憶體內的資料在斷電後也不會消失，USB是典型例子，同一厚度的產品，以層數去衡量技術領先程度。月初流傳長江存儲成功量產232層NAND記憶體，距離美國美光科技今年7月下旬交付全球首批232層NAND記憶體，僅4個多月，南韓SK海力士上季業績演示材料亦僅稱「238層NAND完成開發」而已。

不過，市場研究機構Trendforce指出，經此一役，長江存儲將很難買入美國設備及取得相關支援服務，2024年後恐被迫淡出NAND記憶體市場，並將該企明年NAND供應量(記憶容量計)增長預測由18%下調至負7%。

這理論上有望提振NAND記憶體的價格，惟三星電子股價周五未有明顯受惠，SK海力士更收跌逾2%。鑑於長江存儲是內地半導體設備一大買家，其被列入貿易黑名單的消息一出，拖累應用材料、泛林集團和科磊股價周四分別瀉4.63%、4.74%及5.28%，ASML周五曾再跌2.62%。

事實上，摩根士丹利已預期明年上半年有更多晶片代工訂單被削減，要等第二季才到達谷底，業界收入全年倒退8%，中芯、世界先進、力積電等二線代工廠的產能利用率和定價下跌空間或不小，中芯進取的產能擴張更有帶來沉重折舊負擔之虞，降其目標價至15.8元。大摩的首選乃台積電，預料可望因應美國新廠擴充等全球成本上升壓力而提價3至6%，收入明年尚有機會微升，惟台積電目標價仍要削至700元新台幣。

要留意的是，36家中企當中，不少只是同一家公司的不同實體，如長江存儲的日本分公司(防止該企用海外公司逃避制裁)，寒武紀起碼有12家。寒武紀初步回應為尚在評估影響，股價周五收跌5.18%，其實美國今年較早前已經對3納米或以下製程晶片的設計軟件施加技術管制，阻止中國發展AI。