中央高調撐！內房起哄　碧桂園同系爆升

面對當前深刻複雜變化的國際政治經濟形勢，劉鶴揚言對明年內地經濟實現好轉「極有信心」，針對現時出現下行風險的房地產行業，當局亦已推行一些政策，甚至考慮有新舉措出台；未來一個時期，內地城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。言簡意賅的內容惹來業界紛紛揣測，繼內地對房地產業的調控基調全面轉向以穩定為主之後，明年當局將進一步帶出新政策化解行業風險。

●市場料樓市獲更多支持

最近國企亦獲力捧為國民經濟的支柱產業，由上月中國證監會主席易會滿提出，央企價值重估之路正開啟的分析言論，因而變得街知巷聞。今次主角換上房地產，內地專家相信，劉鶴的講話預示國家對房地產業管理的基調已轉向市場和需求復甦。雖然正考慮的新措施細節與推行時間表也沒有公布，但易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這番講話是未來房地產政策的風向標，為市場參與主體都充分認識到房地產業在宏觀經濟的重要作用。

嚴躍進相信，房地產行業將從中央政府獲得多方面的支持，與該行業相關的更多扶助政策料於明年以更快速度推出。不過，他強調，對「支柱產業」的理解，不能簡單以放鬆或收緊調控來評判，接下來仍要從「房住不炒」等大方向出發，規範市場秩序、激活合理住房消費。

第四季以來，房企紓困政策陸續出爐，由國有大型銀行、地方政府及中國銀行間市場交易商協會等登場解困，逐步化解房地產項目保交樓及債務融資問題。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對內媒指，未來政府料加大力度防範風險，推進存量項目重組和收併購。

●星展估行業緩慢恢復

不過，星展研究報告指，疫情影響及市場情緒低迷，11月內地房地產銷售持續疲弱，12月雖迎來政策放寬，但阻礙銷售的新冠肺炎確診數字亦激增，該行料今年房地產銷售將疲弱收場，行業銷售額亦降25至30%。市場情緒或在明年下半年穩定下來，並預期當局支持政策需時轉化為對實體市場的推動力，行業將緩慢恢復，初步預計明年樓市銷售建築面積將持平或降10%，平均售價則持平或跌5%。