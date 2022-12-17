陳鳳珠：內地經濟勢加快復甦　

中共政治局會議強調堅持「穩字當頭、穩中求進」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，推動經濟運行整體好轉。其中積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，社會政策要兜牢民生底線，相信明年內地有望加大政策力度支持經濟發展。

早前內地再優化落實10項防疫措施，在「新10條」下，當中較大的轉變為感染者的隔離方式，無症狀和輕症患者由集中隔離改為居家隔離，跨地區出行不查驗核酸結果及健康碼等，高風險地區按樓層、樓棟等劃定，禁止隨意擴大及臨時封控，反映內地對疫情的防控逐漸放寬。

雖然國家衞健委強調新措施並非完全放開或被動優化，但表示內地已接近完全戰勝疫情的時機，相信因近期病毒的致病性減弱，而疫苗接種普及，加上防控經驗的累積，內地可持續提高防控的科學精準水平，糾正簡單化及一刀切的情況。

放寬防疫可穩步復常

衞健委更表示，今次的優化措施主要針對內地各地疫情，對入境管理等外防輸入，將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善，相信若內地放寬防疫措施後未見病毒大規模擴散或引致重症和死亡，未來內地將會逐步放寬跨境人員住來。

由於今年內地經濟受疫情影響發展減慢，在低基數下，料明年陸續放寬防疫政策，經濟活動有望進一步恢復，內地經濟增長有望回升至5%或以上。雖然今次政治局會議並未提及房地產政策，惟預期仍會堅持「房住不炒」的定位。

近期內地不斷推出扶持政策支持內房發展，主要提升發展商的融資能力，以減輕資金鏈緊張情況及降低違約風險，同時推動「保交樓」。不過，預期內地或不希望將房地產定性為推動經濟的增長動力，因此未來支持經濟增長或會較為依賴內需消費及基建投資。

安里證券研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)