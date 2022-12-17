【穩字當頭】中央經濟工作會議：將擴大消費擺在首位

內地中央經濟工作會議於周四及五於北京舉行，會議指當前經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍較大，外部環境動盪不安，但強調內地經濟韌性強、潛力大、活力足，要堅定做好經濟工作的信心。

展望明年，會議指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策，以保持必要的財政支出強度；並實施穩健的貨幣政策，以保持流動性合理充裕，整體加大宏觀政策調控力度；又提到產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，強調要把恢復和擴大消費擺在優先位置。

投行摩根大通發表的研究報告指出，隨着內地加快推動重新開放，相應調整今年第四季及明年內地經濟增長預測，計及11月經濟活動數據基調呈弱，故把今年第四季國內生產總值（GDP）增長率由按季增長2.4%，進一步下調至增長0.8%，即是第四季GDP按年增幅預期由2.7%降至2.2%。同時，該行將今年全年內地經濟增長預測，由2.9%微降至2.8%。

此外，由於11月經濟數據遜於預期，高盛將內地今年GDP增速預期，從3%下調至2.6%，並將今年第四季增長預測，從之前的3%下調至1.7%。另外，該行將明年內地GDP增長預測從4.5%上調至5.2%。

官方消息方面，國家發改委表示，隨着疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，經濟增長有望持續回升；惟補充，外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能減弱，促進經濟持續恢復還需要付出艱苦努力。

發改委又稱，內地落實優化疫情防控20條和新10條等措施，下一步將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步加快政策性開發性金融工具資金投放使用和基礎設施項目建設，積極擴大有效投資，促進重點領域消費加快恢復發展，加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度做好重要民生商品保供穩價。

截至11月底，兩批共7,399億元人民幣(下同)金融工具支持的2,700多個項目已全部開工建設；全年6,400億元中央預算內投資已全部下達完畢，項目開工率近5年最高水平；已審批核准106個重大項目、總投資約1.5萬億元，另今年已發行專項債券的項目開工率達95%。

此外，國家能源局公布，今年首11個月，全國累計發電裝機容量約25.1億千瓦，按年增長8.1%。其中，風電及太陽能裝機容量分別增長15.1%及29.4%。