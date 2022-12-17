施羅德投資：環球衰退似成定局

已發展經濟體的企業、消費者及市場似乎已因應經濟衰退即將來臨這個觀點作出調整。與此同時，美國聯儲局主席鮑威爾已停止有關經濟「軟着陸」的言論。同樣，英國政客不再表示能夠在通脹處於40年高位的情況下，使用借入資金來增加支出及減稅。如此看來，決策者目前有助釐清現實的做法令人鼓舞。

抑制通脹及物價恢復穩定，這對於企業合理地計劃及投資而言相當重要，而利率下降將在一定程度上緩解消費者面臨的歷史性生活成本危機。對投資者而言，這可能會令估值回升，但倘若俄烏衝突開始加深及美中關係發生變化，以致地緣政治裂痕擴大，所有押注都可能會落空。

遏通脹勢損經濟增長

地緣政治局勢惡化很可能會使世界朝向比預期更甚的「滯脹」方向發展。倘若就業市場仍然維持穩健，不排除「工資物價螺旋上漲」將進一步加劇通脹及抑制增長。可憾的是，要令物價回復穩定，失業率將需要進一步攀升。無論是上述哪種情況，利率都有可能需要進一步上調。

即使經濟衰退的影響尚未顯現，接受衰退即將到來似乎是目前的關鍵。抑制通脹的代價將是經濟增長大幅放緩及失業率上升。

若要產能縮減或閒置足以抑制工資、物價和通脹，美國經濟將須大幅收縮，預料明年第二季的失業率將因此升至非加速失業通脹率(NAIRU，美國估計為4.5%)以上，而明年底的失業率更將達到7%，相當於目前失業率約兩倍。

現時預期美國國內生產總值(GDP)將下跌1%，而明年的調整可謂勢在必行。鑑於認為美國將大幅抵銷新興市場、特別是中國的強勁增長，因此作出了明年環球經濟增長將為1.3%這樣略偏溫和的展望。

在本經濟周期中，疫情影響勞動力供應是其中一項較凸出的挑戰。企業一直不願裁員，是擔心增長復甦時較難招聘到人手。至今，他們仍可透過加價轉嫁能源、材料及勞動力方面的成本上漲，從而為整體通脹添加壓力。

歐英明年難轉軚減息

各國央行計劃透過抑制需求，使企業更難轉嫁成本，並迫使他們進行重組，以改變這種狀況。但到目前為止，只有科技業受到影響。該行業在疫情期間大規模擴張，現時正針對商業活動水平轉弱而進行調整。然而，從整體經濟角度而言，裁員率雖有所上升，但仍處於較低水平。從美國的就業人數及就業報告中可見，企業們的招聘僱用仍在擴張。

目前預期美國聯邦基金利率將於明年第一季升至4.5至4.75厘目標區間後見頂。可是，美國以外的已發展經濟體系央行或不會於明年「轉向」減息。

美國的核心通脹指標(剔除包括石油及食品在內的波動性較大的項目，以更清晰反映相關價格趨勢)或已經見頂，但英國及歐洲的指標仍處於上升趨勢，這或會令歐洲央行及英倫銀行將通脹率回復至2%左右目標水平的難度提升，加上歐央行及英倫銀行剛加息半厘後，仍表示會繼續加息遏通脹，經濟增長前景或有可能迅速惡化。