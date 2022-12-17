【錢夫人巡舖】銀行年結收夠籌　5厘高息定存買少見少

美國加息周期未完，加上臨近年結資金需求增加，理論上銀行都要繼續搶存款。不過，錢夫人近日就收到風，多家銀行都已經「收夠籌」過年關，無意再加息搶定期存款。換言之，高息定存買少見少，大家要趁過年前鎖定高息！

滙豐銀行本周宣布加最優惠利率(P息)0.25厘後，多家銀行亦相繼跟進，活期存款亦有所所提升。只不過定期存款利息就明顯未跟加，甚至有所回落，僅有個別銀行繼續提供5厘以上港元存息。

要賺5厘以上息率並不容易，銀行對起存額要求相當之高。南洋商業銀行3個月定存可享5.1厘，但存款額要500萬元以上，而且只提供予特選客戶。不過有500萬就未必揀定存，趁環球加息周期買債券似乎更吸引。

至於南商一般所有客戶定存利率則是4.9厘，息率比之前亦有所回落；起存額則為50萬元，算是相對要求較低，條件是要新資金在分行敘做，推廣期至12月31日。

富邦銀行同樣提供5厘以上定存息，但首先要做「百萬富翁」，存款額100萬元起跳，不過比起南商算是門檻很低。個人客戶以全新資金、兌換資金開立港元定期存款戶口，9個月定存有5厘、12個月則為5.1厘，推廣期至12月28日。

若同錢夫人一樣近期手頭較緊，恒生提供1萬元起存的優惠，合資格新資金網上敘做3個月定存有4.29厘，6個月4.39厘。過年開銷大，賺返一百幾十也不無小補。