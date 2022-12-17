致富智庫：憧憬經濟加速復常！明年12個工作模式趨勢預測係乜？

尚有不足半個月，就正式踏入2023年。受惠中港兩地近日不斷放寛防疫措施，包括本港於周三(14日)起毋須再掃安心出行，而抵港人士不再有活動限制，於落機當日根據陰性檢測結果便可自由進出不同類型場所。憧憬經濟加速復常，打工一族又對新一年有咩期望呢？

作為全球人力資源解決方案平台Deel就預測了2023年的12個工作趨勢，包括：

【1、自願性過度就業(Overemployed)】

遙距工作者通過靈活地運用工作時間，並充分地利用線上工具兼任多項工作，為他們帶來更多薪酬。

【2、遙距工作總監新職位產生】

隨着遙距工作繼續盛行，遙距工作總監(Chief Remote Officer,CRO)的職銜將陸續出現在世界各地的求職欄上。此職位涉及管理和設立遙距團隊、舉辦跨國實體活動、協作不用時區工作、制定薪酬策略及內部通訊工具。

【3、工作旅行(Workcation)】

一邊工作一邊環遊世界更有可能成為新常態，像Deel等新科技平台能夠員工在任何地方，享受旅行樂趣的同時又不用擔心消耗太多年假。

【4、靈活年假制度】

每個國家及地區都有不同的公眾假期，隨着愈來愈多業接受遙距及跨國工模式，團隊也傾向於採用靈活假期制度，讓員工自由決定放假日子，而非根據某一地區的公眾假期而定。

【5、靈活工作世代(Gen Flex)

過去3年，剛進入職場的新世代經歷了前所未有的工作經驗，稱為靈活工作世代(Gen Flex)。此代人才有可能從未踏進實體辦公室工作，而線上工作就是他們的現實職場世界。

【6、自由彈性工作者(Flexetariats)】

除了「Slashers」，靈活性及自由度成為現時人才對工作(和生活)的首要要求，渴望成為一位「自由彈性工作者(Flexetariat)」。

【7、爭分奪秒搶人才】

市場在裁員潮下，亦正醖釀一場人才爭奪戰。一些員工在一間公司只工作了數個月，便在其他企業獲得了更具吸引力的工作機會。可見搶奪人才每分每秒也在上演，而競爭亦會為市場帶來正面影響。

【8、無縫工作模式(Sukima)】

日本年輕一代正流行一種工作模式Sukima，他們通過科技應用程式將空閒時間變成賺取額外金錢的機會，如幫顧客等候餐廳座位，或在上班途中送貨等工種，善用時間。

【9、真‧放假】

Z世代不會再為取悅僱主和客戶而在放假時工作，大家會漸漸發現很多時他們會在「不在辦公室/放假」電郵自動回覆中留下更真實的感受，如「如遇緊急情況，請找我的上司」等，希望能夠真正享受假期。

【10、客戶活動後的團隊聚會成常態】

由於團隊在實體工作場所見面的機會愈來愈少，與其特意抽時間進行團隊活動，他們傾向於在舉辦客戶活動後，爭取時間與其他團隊成員面對面溝通和聯繫。

【11、在家工作減省洗費】

Deel與項目管理平台Momentive的一項調查發現，由於在家工作(WFH)減少了外出用膳費用及薪酬增加，人們比以往節省更多洗費，64%受訪者表示他們在家工作時增加了儲蓄。

【12、勇於轉行探索興趣】

由於對靈活彈性的追求，不少人才開始透過轉行或身兼多職去探索興趣，如有些人選擇營銷行業，但下班後則成為游泳教練，嘗試寓興趣於工作的可行性。

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng稱，進入2023年，企業需要重新評估其政策和福利，並與全球的工作慣例作比對。在挽留和爭奪人才方面，不能僅思考金錢的誘因，靈活工作安排亦是現時人才的首要考慮因素。

她表示，歸功於科技發展，對於僱主來說，創造一個靈活的工作環境比以往任何時候都更容易實現，更能夠在遙距的情況下讓員工融入團隊文化和加強溝通。因此，企業需要考慮遙距工作的政策和文化習俗，讓企業及其員工在不斷變化和競爭日益激烈的商業環境中保持優勢。