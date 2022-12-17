陳樂怡：恒指仍有望挑戰2萬點阻力位

美國聯儲局潑冷水，2023年減息無望，高利率環境仍會持續一段長時間，利率峰值存在變數。外圍焦點在於美國經濟衰退風險及企業盈利下行壓力。港股方面，內地11月全國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額等數據低過預期，市場關注內地放寬防疫的進程，以至穩增長政策消息，預期恒指仍有望挑戰20,000點阻力位。

美國聯儲局12月放緩加息至0.5厘，符預期，並強烈考慮下次加息幅度調整至0.25厘；惟當局上調利率峰值到5至5.25厘。主席鮑威爾稱，當局必須在一段時間內將政策保持在限制性水平，無法確認不會再上調利率終值，在對通脹回落至2%有信心之前，美聯儲不會降息，打消市場對於明年底掉頭減息的期望。是次會議再次釋出訊號，儘管加息節奏放緩，但加息周期可能較預期長。市場未見即時跟隨調整預期，關注後續官員會否加強管理預期，以及明年首季通脹能否加快回落，尤其是服務消費。

長遠而言，亞信科技將會受惠於國產替代化，5G應用情景增加。公司目標2025年傳統業務與三新業務的收入佔比，由目前約70:30，調升至50:50，有助為集團收入增長注入動力，並拓闊客戶基礎。建議待股價回調至10天線11.2港元收集，目標價13元，止蝕價10元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)