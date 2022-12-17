鄺紫珊：美元將貶　明年內地經濟可逐漸恢復

美國聯儲局加息步伐雖仍未終結，有投資銀行就基金經理於12月初做的調查顯示，有90%基金經理預期全球通脹將放緩，相信明年聯邦基金利率將於第二季見頂。另外，有超過半數基金經理認為美元將貶值，並已開始加碼新興市場股票。

在通脹降溫及預期加息的步調放緩下，基金經理下調現金配置比重，就資產配置類別來看，基金經理目前最看好債券、健康醫療與民生消費等防禦性資產及現金。至於區域來看，最看好新興市場，尤其是健康醫療、民生消費、能源及金融行業。

隨着預期聯邦基金利率在明年第二季觸頂，超過半數的基金經理認為美元將貶值，並認為中國經濟在2023年將轉強，預期內地於明年底前全面解封。不過，高通脹持續及經濟衰退仍是基金經理最擔憂的風險。

相信全球通脹高點已過，明年上半年的主要央行加息周期可望接近尾聲，中國放寬防疫限制及提出對房地產企業的支持，預期中國經濟可逐漸恢復，加上美元可能觸頂回落，可有利新興市場朝正向步伐發展。

2022年全球金融市場經歷了超級波動的一年，展望2023年，經濟衰退機率升溫，新一年的投資環境仍繼續波動，處於「較高通脹、較高利率、較低經濟增長」的環境。根據國際貨幣基金組織(IMF)預測，全球明年經濟增長將降至2.7%，而成熟市場增長力道也僅1.1%，遠低於新興市場的3.7%，這主要是央行明年將放慢加息步伐。

面對總體經濟增長放緩，自今年下半年起，企業開始陸續減低全年財報預測及明年盈利增長預期，幸好全球企業盈利在美國勞動市場穩健，及高儲蓄率等支持下，明年仍有望不會走得太低，其中綠色能源、電動車及雲端等新供應鏈，擁有抗通脹與增長性雙重特性，以及基礎建設等產業相信會有不錯的表現，投資者可多加注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊