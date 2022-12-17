曜熊理財：商品基金明年回報放緩

美國聯儲局加息0.5厘，將聯邦基金利率上調到4.25至4.5厘，使之達到2007年以來的15年最高水平，明年並將進一步加息，預測2023年利率在5%以上，2024年回落到4%左右。

過去9個月，美聯儲以最快的速度持續激進加息，引發了一系列跨市場的大跌行情。目前加息步伐已放慢，同時見到激進政策臨近終點的信號，預計美聯儲明年將利率保持較高水平，直到通脹率順利向2%的目標回落。

放緩加息步伐，主因通脹壓力已由高位回落，商品價格、房屋租金等均有不同程度下降，且經濟衰退的預期正在不斷強化，明年下半年有機會減息，主要押注美國大概率陷入經濟衰退的前景。

2022年股票型基金回報不理想，商品型基金倒是更具看頭，受惠於全球能源、資源品類、黃金等價格的持續上漲，年內商品型基金表現突出，其中全球能源價格強勢上漲，相關產品年內保持著較高收益。

未來一年，風險來自美國加息，全球經濟衰退預期的背景下，後市大宗商品的投資價值將更多來自於貴金屬，加上俄烏戰爭仍然沒有得到有效緩和，國際避險情緒仍然比較高。在多項因素的影響之下，黃金價格有可能仍保持堅挺，並具備一定上漲空間，但商品基金整體回報將會放緩。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉